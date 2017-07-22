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Realme провела сертификацию для супермощной батареи емкостью 6000 мАч

11 мая 2020, 10:34


Совсем недавно китайская компания Realme возглавила рейтинг производителей лучших смартфонов по времени автономной работы. Это сравнительное исследование было проведено изданием GSM Arena. Наиболее высокое время автономной работы показал смартфон Realme 6i. Его выдающийся результат во многом стал следствием использования очень емкой батареи на 5000 мАч. Однако теперь стало ясно, что компания Realme готова идти вперед.
Рис
Рейтинг смартфонов с наилучшим временем автономной работы (май, 2020). Источник: GSM Arena
Как стало известно, в конце апреля на сертификацию TUV была подана заявка по батарейному блоку BLP793. Самым необычным в этой заявке стало упоминанием номинальной емкости батареи - она составляет колоссальные 6000 мАч. Если быть точным, 5860 мАч.
Realme

Узнав об этом, исследователи GSM Arena попробовали выяснить, на каком смартфоне может скоро появиться такой мощный батарейный блок. Рассматривались несколько вариантов.




В первую очередь под прицел попали модели Realmi Narzo 10 и Realmi Narzo 10A, которые готовятся сейчас к выпуску. Позднее первая модель была довольно легко исключена из списка «подозреваемых». Появились слухи, что эта модель должна была комплектоваться батареей на 5 000 мАч. Два дня назад слухи подтвердились: модель Realmi Narzo 10 будет анонсирована 11 мая с батареей на 5 000 мАч.
Realmi Narzo 10

Модель Realmi Narzo 10. Источник: GSM Arena
Вторая модель Realmi Narzo 10A, по слухам, будет поставляться с тремя камерами и комплектоваться батареей тоже на 5 000 мАч.
Третий кандидат, который по слухам тоже находится на стадии финальной подготовки к запуску - это модель Realme X3. Она будет предоставлять впечатляющий 60-кратный зум. Но и в отношении ее также возникали нестыковки. По слухам этот аппарат с функцией X3 SuperZoom должен быть укомплектован только батареей емкостью 4200 мАч и 6-кратной выдвигающейся камерой.
Среди претендентов значился еще один кандидат - модель Realmi X3 Pro. Это будет настоящий флагман на базе Snapdragon 865. Других сведений по нему пока нет. Поэтому нет пока и однозначной уверенности, что именно этот аппарат будет выбран Realmi для оснащения самой мощной на сегодняшний день батареей, заявили эксперты GSM Arena.



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