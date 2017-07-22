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Honor скоро представит три новых маршрутизатора и телевизор

11 мая 2020, 11:10


Huawei в марте презентовала новые высокотехнологичные маршрутизаторы, а теперь подошла очередь суббренда компании - Honor, который также планирует анонсировать ряд новых продуктов 18 мая. Как стало известно, в их числе три новых Wi-Fi-маршрутизатора.

Honor скоро представит три новых маршрутизатора


Известно, что новые модели получат название Honor X3, Honor X3 Pro и Honor Wi-Fi 6+, однако кроме этой информации о новинках ничего неизвестно. В своем официальном сообщении Honor также упомянул о грядущей презентации нового
планшета и умного телевизора. Уже через пару дней после презентации своих новых продуктов, Honor также готовится представить смартфонHonor X10 5G.

Напомним, что несколько недель назад Huawei представила два новых маршрутизатора - Huawei AX3 и AX3 Pro, ставшие первыми в мире маршрутизаторами Wi-Fi 6+. Компания рекламирует высокие скорости роста и лучшего покрытия с его новой линейкой маршрутизаторов Huawei серии AX3. Наряду с этим, компания также запустила маршрутизатор 5G CPE Pro 2, который поддерживает двухрежимное подключение 5G (NSA + SA).



Как сообщалось ранее, серия маршрутизаторов AX3 поступила в продажу 27 апреля и была распродана в первый же день тиражом 150 тысяч единиц. Возможно, что компания ожидает подобных успехов в продажах и от своего суббренда. Так что ждем очередных рекордов.



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