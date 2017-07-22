Realme планировала представить новые смартфоны Relme Narzo 10 и Realme Narzo 10 A еще в марте, но мероприятие пришлось отложить из-за буйствующего по всему миру коронавируса. Однако сегодня компания, наконец, представила эту серию.
Было бы лукавством сказать, что новые модели это действительно абсолютно новые и незнакомые рынку смартфона. Так, Realme Narzo 10 - это ребрендинг Realme 6i, который был представлен еще в марте в качестве первого смартфона на чипсетеMediaTek Helio G80.
Он оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и защитой Gorilla Glass 3+. Под капотом чипсет Helio G80, а также 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
На борту квадро-камера, представленная 48-мегапиксельным датчиком, 8-мегапиксельным широкоугольным объективом, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины по 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.
На борту аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Цена устройства - $158 (11 000 руб.).
Модель Realme Narzo 10A - это немного переделанный, но хорошо знакомый Realme C3. Он оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и защитой Gorilla Glass. Под капотом чипсет Helio G70 вместе с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.
Камера представлена тремя сенсорами, один из которых имеет разрешение 12 мегапикселей, а два других по 2 мегапикселя каждый. Селфи-камера имеет разрешением 5 мегапикселей.
Смартфон поддерживает 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.0, GPS/ A-GPS и порт micro-USB. На борту аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой обратной зарядки. Цена смартфона $112 (8000 руб.).
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