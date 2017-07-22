Компания Cooler Master, известная производством компьютерных компонентов, сегодня представила новую серию 120-миллиметровых вентиляторов Sickleflow 120. Как отмечает производитель, эти серповидные вентиляторы имеют увеличенную кривизну конструкции лопастей, что существенно улучшает воздушные потоки и воздушное давление.
Вентиляторы, представленные в этой серии, имеют диапазон вращения от 650 до 1800 оборотов в минуту, а максимальный воздушный поток составляет 62 CFM при максимальном уровне шума 27 дБА. По словам производителя, эти вентиляторы верно прослужат 160 000 часов.
В серию включены пять моделей вентиляторов. Самая доступная из них не имеет RGB-подсветки и стоит $8 (600 руб.). Модели SickleFlow 120 Red и SickleFlow 120 Blue получили красную и голубую подсветки соответственно и стоит $10 (750 руб.), а вентилятор SickleFlow 120 RGB имеет на борту полноценную RGB-подсветку Его цена $14 (1000 руб.). Самая же топовая модель в этой серии оснащена адресуемой подсветкой и стоит $17 (1300 руб.).
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