Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 768G
11 мая 2020, 12:30
В последние годы игровые смартфоны становятся все более популярными. Чтобы не отставать от этой тенденции, чипмейкеры, такие как Qualcomm и MediaTek, также начали предлагать чипсеты для игровых смартфонов. Qualcomm сегодня представила свой новый чипсет Snapdragon 768G, который является разогнанной версией существующего мобильного процессора среднего класса.
В то время как многие производители смартфонов стараются снабдить свои устройства все большими возможностями для воспроизводства мобильных игры, все больше поставщиков чипсетов также стараются подстроиться под эту тенденцию.
Новый Snapdragon 768G теперь может похвастаться более высокой тактовой частотой на сове основном ядре - от 2,4 ГГц до 2,8 ГГц. Помимо этого, на 15% возросла производительность встроенного графического процессора Adreno 620. Кроме того, Snapdragon 768G также оснащен интегрированным 5G модемом.
Первым смартфоном, который будет оснащен этим процессором, станет Xiaomi Redmi K30 5G Speed Edition, который будет использовать преимущества сети 5G, высокой частоты обновления и поддержки 64 мегапикселей.
На данный момент Qualcomm Snapdragon 768G, возможно, станет лучшим предложением в своем сегменте чипсетов среднего диапазона, особенно с его привлекательными возможностями 5G. Вполне возможно, что в скором времени на рынке появится множество смартфонов с этим чипсетом.
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