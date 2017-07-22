Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G Renoir протестирован на производительность
11 мая 2020, 12:52
В сети появились данные по характеристикам высокопроизводительного процессора AMD Renzen 7 4700G Renoir, который сейчас готовится к выпуску. Такие экспериментальные данные, позволяющие оценить производительность нового 8-ядерного чипа, появились на UserBenchmark впервые.
На снимке прогона AOTS видно, что в тестах был задействован процессор AMD Ryzen 7 4700G; он более известен под своим кодовым наименованием - Renoir. Это - давно ожидаемый гибрид Ryzen 4000. Предположительно он будет выстроен как монолитная композиция из 8 ядерного и 16-поточного вычислительного блока с архитектурой Zen 2 и графического блока GPU Vega нового поколения. В качестве прототипа для него выступали мобильный 7-нм процессор Ryzen 4000 и настольный процессор Ryzen 3000.
В тесте процессор AMD Ryzen 7 4700G работал вместе с видеокартой AMD Radeon RX 5700 XT. Название в тестовой конфигурации использованной системной платы не упоминается, однако указаны 16 Гбайт памяти DDR4.
Технический инсайдер Rogame, который разместил презентацию AOTS, подтвердил, что процессор AMD Ryzen 7 4700G будет иметь, скорей всего, те же 8 вычислительных ядер, что и Ryzen 9 4900HS, работающие на тактовой частоте до 1750 МГц.
Уже известно, что процессоры Renoir AM4 для настольных ПК будут иметь более высокий порог теплового пакета TDP. Это создает дополнительную тепловую стойкость, которая может потребоваться для обеспечения повышенной вычислительной мощности и более устойчивой работы в условиях пиковых скачков рабочей частоты для встроенного 7-нм Vega iGPU Vega.
Подобный график вычислительной нагрузки характерен для настольных систем. Поэтому производителем была выбрана схема, позволяющая добиваться более высокой производительности.
Номинальные значения тактовой частоты для SKU не упоминаются. Однако согласно ранее появившимся данным по микросхеме ES, уже известно, что базовая тактовая частота будет составлять 3,0 ГГц, а в Турбо-режиме она может подниматься до 4,0 ГГц. Можно предположить, что в финальной версии частоты могут оказаться еще выше.
AMD Ryzen 7 4700G Renoir для настольных ПК с 8 ядрами Zen 2 и 7 нм улучшенным GPU Vega. (Авторы изображений: Rogame)
Самым интересным в новом чипе является, без сомнения, архитектура ядра Zen 2. Ожидается, что по сравнению с предыдущим поколением Ryzen 3000 APU новые чипы Ryzen 4000 для настольных платформ AM4 Desktop будет иметь вдвое больше ядер и потоков. Однако качественно новый уровень вычислительной мощности создают именно быстрые ядра Zen 2. Их производительность практически в два раза выше, чем у ядер предыдущего поколения Zen+.
Конструктивно чипы AMD Renoir будут изготавливаться в едином монолитном корпусе, что обеспечит высокую эффективность в работе. Она будет выше, чем у настольных чипов Zen 2.
Согласно прогнозам, AMD может выбрать любую из следующих компоновок Ryzen 4000 'Renoir':