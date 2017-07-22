Xiaomi сегодня представил новую модель смартфона, ставшую продолжением популярной линейки Redmi K30. Новинка, получившая название Redmi K30 5G Speed Edition, оснащена новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 768G.
Redmi K30 5G Speed Edition -это первый смартфон в мире, оснащенный чипсетом Qualcomm Snapdragon 768G, который в настоящее время является самым мощным чипом среднего класса от Qualcomm и является разогнанной версией SD765G . Чип построен на 7-нм техпроцессе и сопряжен с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
Смартфон оснащен 6.67-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Соотношение сторон экрана составляет 20:9. На борту квадро-камера с основным 64-мегапиксельным сенсором в паре ультра широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины на 5 и 2 мегапикселя соответственно. Фронтальная камера представлена двумя сенсорами с разрешением 20 и 2 мегапикселя.
Redmi K30 5G Speed Edition оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. На борту поддержка 5G, NFC, Bluetooth, 3,5-мм разъем для наушников, инфракрасный пульт дистанционного управления, порт Type-C и многое другое.
Устройство будет доступно в четырех цветах, в том числе Mint Ice Blue, наряду с оригинальными вариантами цвета, которые были доступны для базовых вариантов Redmi K30 5G. Цена гаджета - $282 (20 000 руб.).
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