РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Белый дом призвал TSMC и Intel возвращать производство чипов в США

11 мая 2020, 14:05


Администрация Трампа ведет в настоящее время переговоры с крупнейшими в мире производителями микросхем - Intel и TSMC, призывая их начать перевод производства процессоров на территории США. Тем самым планируется сократить зависимость критически важный отраслей производства от поставок из Азии. Главный аргумент для начала активности - пандемия коронавируса. Вследствие нарушения цепочки поставок, в США сейчас возникли существенные проблемы. Это побуждает чиновников обратиться к компаниям с разъяснениями и попытаться убедить их перевести некоторые из своих основных производств в США.

Как сообщает Wall Street Journal, основные переговоры ведутся с двумя компаниями в области производства полупроводников - Intel и TSMC. У Intel еще остались некоторые производственные мощности на территории США, в то время как TSMC будет строить свой первый завод в стране по производству чипов.

Вице-президент Intel по политическим и техническим вопросам Грег Слэйтер заявил, что Intel «очень серьезно относится к этой проблеме». Он отметил, что компания собирается построить в США новый завод по производству усовершенствованных моделей чипов.


TSMC


Переговоры с TSMC велись, якобы, только через официальных лиц в Департаменте торговли и обороны США, а также через их крупного заказчика - Apple. С компанией TSMC обсуждались возможности запуска строительства завода в США. Его основная продукция будет связана с поставками в государственные и военные организации. Однако привлечение к переговорам Apple, по-видимому, наводит на мысль, что в будущем производитель iPhone планирует перейти на закупку компонентов только у местных производителей.





В то же время TSMC заявили следующее: «Мы активно оцениваем все возможные локации для производства, в том числе на территории США, но пока конкретных планов нет». В то же самое время известно, что Правительство США ранее оказывало давление на TSMC, чтобы заставить ее перейти на местное производство «чувствительных» полупроводниковых компонентов, которые используются в Армии США, например для оснащения истребителей и спутников.

Несмотря на то, что TSMC больше всего известна как производитель чипов для продуктов Apple серии A, среди ее клиентов значатся и такие компании, как Qualcomm, Nvidia, Broadcom, AMD и даже Intel.

Хотя в отчете речь идет только об Intel и TSMC, ходят слухи, что аналогичные переговоры ведутся также с Samsung, у которого имеется завод по производству микросхем в Остине, штат Техас. Со слов источника, правительственные чиновники уже обращались в Samsung с предложением расширять контрактное производство на территории США и выпускать здесь наиболее технологически совершенные чипы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


Читайте также:

  • Apple может перенести из Китая в Индию пятую часть производств
  • Huawei назвала причины роста своего бизнеса в условиях запрета со стороны США
  • Apple WWDC 2020 начнется 22 июня и будет проведено бесплатно в режиме онлайн
  • Объединение Samsung и Sharp не приведет к резким скачкам на рынке ЖК-телевизоров
  • Google и Apple показали скриншоты системы оповещения о близком присутствии больного COVID-19

    • следующая новость
    Компьютеры с интерфейсом Thunderbolt можно взломать за несколько минут

    предыдущая новость
    Apple может перенести из Китая в Индию пятую часть производств

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 мая, 2020

    Компьютеры с интерфейсом Thunderbolt можно взломать за несколько минут

    Белый дом призвал TSMC и Intel возвращать производство чипов в США

    Apple может перенести из Китая в Индию пятую часть производств

    Анонс Redmi K30 5G Speed Edition: первый в мире смартфон с чипсетом Snapdragon 768G

    Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G Renoir протестирован на производительность

    Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 768G

    Анонс Cooler Master Sickleflow 120: долговечные вентиляторы с усовершенствованной конструкцией

    Realme представила два бюджетника с ёмкими аккумуляторами

    Honor скоро представит три новых маршрутизатора и телевизор

    Realme провела сертификацию для супермощной батареи емкостью 6000 мАч

    IQOO Z1 станет первым смартфоном на базе нового чипа Dimensity 1000+ 5G

    10 мая, 2020

    По слухам, Sony наконец собралась провести запуск PlayStation 5 в начале июня

    Топ-руководитель MediaTek рассказал об ответных мерах компании на выпуск Snapdragon 875

    Huawei будет разрабатывать 5G Car Ecosystem совместно с 18 производителями автомобилей

    EverythingApplePro опубликовали все известные на начало мая характеристики iPhone 12

    Google добавил новые инструменты в AI-приложение Google Lens

    Microsoft планирует добавить поддержку мыши и трекпада в Office на iPad

    9 мая, 2020

    Microsoft бесплатно отремонтирует ноутбуки Surface 3, у которых возникло растрескивание экрана

    Технология 3M NITS позволяет устанавливать экранный ИК-датчик отпечатка пальца для ЖК-дисплея

    Для отвода тепла в Honor X10 будет использован радиатор из графена

    ССЫЛКИ