Белый дом призвал TSMC и Intel возвращать производство чипов в США
11 мая 2020, 14:05
Администрация Трампа ведет в настоящее время переговоры с крупнейшими в мире производителями микросхем - Intel и TSMC, призывая их начать перевод производства процессоров на территории США. Тем самым планируется сократить зависимость критически важный отраслей производства от поставок из Азии. Главный аргумент для начала активности - пандемия коронавируса. Вследствие нарушения цепочки поставок, в США сейчас возникли существенные проблемы. Это побуждает чиновников обратиться к компаниям с разъяснениями и попытаться убедить их перевести некоторые из своих основных производств в США.
Как сообщает Wall Street Journal, основные переговоры ведутся с двумя компаниями в области производства полупроводников - Intel и TSMC. У Intel еще остались некоторые производственные мощности на территории США, в то время как TSMC будет строить свой первый завод в стране по производству чипов.
Вице-президент Intel по политическим и техническим вопросам Грег Слэйтер заявил, что Intel «очень серьезно относится к этой проблеме». Он отметил, что компания собирается построить в США новый завод по производству усовершенствованных моделей чипов.
Переговоры с TSMC велись, якобы, только через официальных лиц в Департаменте торговли и обороны США, а также через их крупного заказчика - Apple. С компанией TSMC обсуждались возможности запуска строительства завода в США. Его основная продукция будет связана с поставками в государственные и военные организации. Однако привлечение к переговорам Apple, по-видимому, наводит на мысль, что в будущем производитель iPhone планирует перейти на закупку компонентов только у местных производителей.
В то же время TSMC заявили следующее: «Мы активно оцениваем все возможные локации для производства, в том числе на территории США, но пока конкретных планов нет». В то же самое время известно, что Правительство США ранее оказывало давление на TSMC, чтобы заставить ее перейти на местное производство «чувствительных» полупроводниковых компонентов, которые используются в Армии США, например для оснащения истребителей и спутников.
Несмотря на то, что TSMC больше всего известна как производитель чипов для продуктов Apple серии A, среди ее клиентов значатся и такие компании, как Qualcomm, Nvidia, Broadcom, AMD и даже Intel.
Хотя в отчете речь идет только об Intel и TSMC, ходят слухи, что аналогичные переговоры ведутся также с Samsung, у которого имеется завод по производству микросхем в Остине, штат Техас. Со слов источника, правительственные чиновники уже обращались в Samsung с предложением расширять контрактное производство на территории США и выпускать здесь наиболее технологически совершенные чипы.
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