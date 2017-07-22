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Слухи: Xiaomi готовит выпуск двух флагманов с изогнутым дисплеем

11 мая 2020, 14:55


По слухам, китайский технологический гигант Xiaomi работает над двумя новыми смартфонами, которые будут иметь изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Такая информация появилась сегодня на китайской платформе микроблогов Weibo.

Xiaomi готовит выпуск двух флагманов с изогнутым дисплеем


Согласно сообщению, Xiaomi в настоящее время работает над двумя новыми флагманскими смартфонами. Они имеют кодовые названия Apollo и Verthandi, а также будут оснащены изогнутыми дисплеями с частотой обновления 120 Гц. Как предполагают некоторые эксперты, это могут быть модели линейки Mi MIX 4.

Конечно сейчас нет никаких данных, которые бы подтверждали отношение обоих устройств к линейке Mi MIX 4. Вполне, возможно, что один из предполагаемых флагманов будет иметь совершенно другое название. Однако нельзя не упомянуть тот факт, что гендиректор Xiaomi Лей Джун во время недавней презентации Mi 10 очень тонко намекал на грядущий выход некоего флагмана.



Раз уж мы затронули тему слухов, то не лишним будет упомянуть об еще одном технологическом гиганте - Samsung. Согласно сегодняшней утечке, компания планирует выпустить на рынок три новых складных смартфона. Судя по всему, один из этих смартфонов будет продолжением серии Galaxy Fold и получит названием Galaxy Fold Lite. Предполагаемая цена устройства около $900 (66 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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