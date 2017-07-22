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Apple может перенести из Китая в Индию пятую часть производств

11 мая 2020, 14:55


Apple всерьез рассматривает возможность переноса части своих производств из Китая в Индию. По слухам, топ-менеджмент компании уже провел ряд встреч с индийскими чиновниками, на которых обсуждались перспективы переноса производственных мощностей из Китая в Индию.

Apple может перенести из Китая в Индию пятую часть производств


В последнее время Apple концентрирует усилия на переносе производственных площадок из Китая в другие регионы, такие как Вьетнам и Индия. Новый данные показывает, что компания в настоящее время рассматривает возможность переноса пятой части производственных мощностей из Китая в Индию.

Последствия этого процесса могут оказаться значительными, и Индия вскоре может стать экспортером серии iPhone, а также просто одним из крупнейших экспортеров в мире.



К сожалению, Apple пока не сделала никаких официальных заявлений по этому поводу. В последние годы Apple проявляет интерес к расширению своей деятельности в регионе Юго-Восточной Азии, особенно в Индии. В то время как компания продает в Индии смартфонов на 1,5 миллиарда долларов, только треть из них на самом деле от местных заводов-производителей. Движение к росту и диверсификации своей линейки и емкости мобильных телефонов может привести к снижению цен в ближайшем будущем и скачку продаж в стране, где Apple исторически сталкивалась с проблемами.



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