Apple может перенести из Китая в Индию пятую часть производств
11 мая 2020, 14:55
Apple всерьез рассматривает возможность переноса части своих производств из Китая в Индию. По слухам, топ-менеджмент компании уже провел ряд встреч с индийскими чиновниками, на которых обсуждались перспективы переноса производственных мощностей из Китая в Индию.
В последнее время Apple концентрирует усилия на переносе производственных площадок из Китая в другие регионы, такие как Вьетнам и Индия. Новый данные показывает, что компания в настоящее время рассматривает возможность переноса пятой части производственных мощностей из Китая в Индию.
Последствия этого процесса могут оказаться значительными, и Индия вскоре может стать экспортером серии iPhone, а также просто одним из крупнейших экспортеров в мире.
К сожалению, Apple пока не сделала никаких официальных заявлений по этому поводу. В последние годы Apple проявляет интерес к расширению своей деятельности в регионе Юго-Восточной Азии, особенно в Индии. В то время как компания продает в Индии смартфонов на 1,5 миллиарда долларов, только треть из них на самом деле от местных заводов-производителей. Движение к росту и диверсификации своей линейки и емкости мобильных телефонов может привести к снижению цен в ближайшем будущем и скачку продаж в стране, где Apple исторически сталкивалась с проблемами.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".