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Высокая мощность при быстрой зарядке смартфона ускоряет деградацию его аккумулятора

11 мая 2020, 15:15


В апреле этого года OPPO выпустила смартфон Ace2, оснащенный топовым чипсетом Snapdragon 865, дисплеем с частотой 90 Гц, экранным датчиком отпечатков пальцев. Этот телефон сразу получил признание на рынке. Он не относится к числу бестселлеров продаж, но при стартовой цене около $565 быстро завоевал свою аудиторию.

Но в этой истории есть существенная деталь. Необходимо сразу отметить, что смартфон оснащен достаточно емким аккумулятором на 4000 мАч. Он поддерживает как проводную (65 Вт), так и беспроводную (40 Вт) зарядку. Эти характеристики зарядки смотрятся великолепно, но за каждую из них приходится платить. Быстрая зарядка имеет свою цену.


OPPO


Недавно OPPO подтвердил, что при быстрой зарядке 40 Вт батарея способна аккумулировать не более 70% своей емкости, а при зарядке 15 Вт - не более 90%.

Это давно не является секретом для пользователей. Однако признание со стороны руководства одного из ведущих производителей смартфонов выглядит резонансно.


OPPO


Такие характеристики объяснюет, почему некоторые OEM-производители, такие как Google и Apple, стараются не участвовать в гонке, выстроенной вокруг применения быстро зарядки большой мощности. Они, видимо, придерживаются позиции, что если опираться на показатели мощности, то в ответ возникают издержки, которые, по их оценкам, огромны.





Большинство экспертов отмечают, что мощности быстрой зарядки на уровне 15 Вт вполне достаточно для большинства применений.

Отмечается также, что зарядка любого типа ухудшает качество батареи. Хотя технология быстрой зарядки позволяют быстро получить нужный результат, удобство последующей эксплуатации может перевесить доводы в пользу "против". В то же время отмечается, что у большинства пользователей конкретный смартфон редко используется дольше трех лет. Такая периодичность замены смартфона - не реже одного раза в три года - позволяет им не успевать замечать происходящую деградацию аккумулятора.

В то же время в OPPO, похоже, убеждены, что использование сверхбыстрой зарядки - это великолепный маркетинговый ход. По слухам, следующий телефон его дочерней компании OnePlus будет поддерживать функцию быстрой проводной зарядки на 65 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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