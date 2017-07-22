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Возможные фото OPPO Reno 4 выложили в сеть

11 мая 2020, 16:00


OPPO Reno 3 с поддержкой 5G был представлен в конце декабря 2019. Серия представлена моделями - Reno 3 5G и Reno 3 Pro 5G, а также представленным несколько позже Reno 3 Vitality Edition. Теперь же, если верить слухам, компания планирует выпустить OPPO Reno 4, возможные изображения которого появились на китайском Weibo.

Возможные фото OPPO Reno 4 выложили в сеть


Глядя на изображение, можно заметить смартфон с квадро-камерой с весьма необычным расположением сенсоров. Первые три датчика расположены вертикально в верхнем левом углу на задней крышке смартфона, а четвертый датчик расположен рядом с третьим сенсором. Возможно, что это датчик ToF, макросъемки или датчик глубины. Рядом же с верхним сенсором расположена вспышка.

Столь громоздкие круглые сенсоры камеры выглядят весьма необычно, если не сказать странно, чем-то напоминая дизайн LG Velvet.



Вполне возможно, что фотография всего лишь фейк, поскольку китайские производители не практикуют выпуск серий смартфонов под номером 4, что считается плохим предзнаменованием в Китае. В частности, это касается одного из крупнейших производителей бытовой электроники Китая, которому принадлежат права на торговые марки OPPO, OnePlus и Vivo.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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