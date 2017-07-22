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Apple планирует вложить $334 млн в строительство завода по производству mini- и micro-LED панелей

11 мая 2020, 16:27


Apple собирается инвестировать $334 млн. в строительство завода в Научном парке Синьчжу на Тайване, сообщает китайская газета "Экономик Дейли Ньюс".

Сообщается, что на этом заводе Apple планирует заниматься производством дисплеев по технологии mini- и micro-LED. Партнерами в строительстве и оснащении завода будут выступать тайваньские поставщики Epistar и AU Optronics.


завод по производству mini- и micro-LED панелей. Он будет размещаться в Научном парке Синьчжу на Тайване


В марте этого года аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что Apple планирует освоить к концу 2021 года выпуск как минимум шести новых продуктов, где будет применяться технология mini-LED. В число будущих изделий должны войти: 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, iMac Pro, 12,9-дюймовый iPad Pro, 10,2-дюймовый iPad и 7,9-дюймовый iPad mini.

Достоинство технологии mini-LED состоит в качественном улучшении контрастности и повышении глубины черного цвета при отображении сцены по сравнению с традиционными ЖК-дисплеями. В технологии mini-LED используются диоды размером менее 0,2 мм - это намного меньше, чем обычные светодиоды. Они используются для подсветки обычной ЖК-панели.





С точки зрения качества получаемой картинки технология mini-LED уступает изображению OLED- или micro-LED дисплеев. В то же время производство mini-LED-панелей намного дешевле.

Светодиоды micro-LED еще меньше по размеру, чем mini-LED. К этому типу принято относить модели, где каждый micro-LED светодиод размещается в одном пикселе.

У Apple уже есть научно-исследовательский центр Mini-LED и Micro-LED технологий, который размещается в том же исследовательском парке. Он был построен в 2014 году.



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