Honor должен представить ряд новых продуктов на мероприятии 18 мая. Ожидается и презентация новый ноутбуков MagicBook 2020. Сегодня, не дожидаясь официального анонса, онлайн-ритейлер Jingdong (JD.com) объявил предзаказ на MagicBook 2020.
Как правило, модели MagicBook выпускаются в нескольких вариациях с разными диагоналями дисплея. На сайте Jingdong представлена модель с 16,1-дюймовым экраном, а также в версиях с процессорами Intel Core i5 и Core i7. Поскольку предыдущая модель использует процессоры Intel 8-го поколения, можно с полным правом ожидать, что эти ноутбуки будут оснащены новейшими процессорами Intel 10-го поколения.
Интересно, что модели на процессорах AMD Ryzen на сайте ритейлера не представлены, но это не дает никакого основания считать, что модели Honor MagicBook 2020 новейших процессорах AMD Ryzen не будут анонсированы 18 мая.
Известно, что обе модели MagicBook 2020 с процессорами Core i5 и i7, представленные на JD.com, будут иметь 16 ГБ оперативной памяти, а также 512 ГБ встроенной памяти. Вполне вероятно, что после официального анонса будут продаваться и модели с другими техническими характеристиками.
С точки зрения сборки, Honor MagicBook 2020 по-прежнему сохраняет алюминиевую структуру корпуса, как у предыдущих моделей. Сегодня также появилась информация о том, что 18 мая Honor представит несколько новых моделей Wi-Fi-маршрутизаторов, а смартфон Honor X10 5G.
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