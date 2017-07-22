Hyper обновила свой легендарный хаб Duo 7-в-2 USB-C для MacBook и iPad Pro
11 мая 2020, 17:22
Компания Hyper объявила о выпуске обновленной модели одного из самых популярных продуктов для ввода/вывода данных на платформе Apple - хаба HyperDrive Duo 7-в-2 USB-C Hub.
Хаб Duo 7-в-2 USB-C имеет 2 порта USB-C с мощностью передачи до 100 Вт и скоростью передачи данных 40 Гбит/с (60 Вт и 5 Гбит/с на второй порт USB-C), 2 порта USB-A и устройство чтения карт памяти microSD (UHS-1).
Хаб Hyper работает со всеми ноутбуками Apple MacBook и даже с iPad Pro, благодаря прилагаемому удлинительному кабелю, который позволяет работать с устройствами с одним портом USB-C (в дополнение к двум).
Устройство Hyper часто называют первым в мире хабом с подключением USB-C. Первый экземпляр был выпущен в 2016 году для MacBook Pro.
Новая модель хаба имеет видеовыход HDMI 4K @ 60 Гц (ранее был 4K 30 Гц), 2 порта USB-C, позволяющие осуществлять зарядку мощностью до 100 Вт и передавать данные со скоростью 40 Гбит/с, разъем для карт памяти microSD и многое другое.
Вместе с хабом поставляется съемная магнитная рукоятка, позволяющая надежно крепить хаб на MacBook Pro/Air, а такеже удобно носить его вместе с чехлами MacBook. Обновлена технология безопасного подключения к ноутбуку MacBook. Магнитную рукоятку можно легко снять, чтобы удлинить два разъема USB-C для работы с MacBook Pro / Air с защитными чехлами.
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