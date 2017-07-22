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Утечка: серия iPhone 12 будет иметь 128 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации

11 мая 2020, 18:00





На смену iPhone 11 в конце года придут две модели-5,4-дюймовый iPhone 12 и 6,1-дюймовый iPhone 12 Max. Согласно последним утечкам, Apple планирует отказаться от ЖК-дисплеев и перейти на технологию OLED. Кроме того, новые модели будут иметь тонкие рамки вокруг экрана.

серия iPhone 12


По данным инсайдеров, Apple решила сменить поставщика дисплеев и теперь работает с компанией BOE, известной тем, что поставляет флагманские дисплеи для Huawei. Если верить слухам, Apple пошла на этот шаг, чтобы снизить затраты на производство iPhone 12 и iPhone 12 Max.

Обе модели будут оснащены чипсетом A14 Bionic в сочетании с поддержкой 5G и 4 ГБ оперативной памяти. Что примечательно, стандартом теперь станет 128 ГБ встроенной памяти. В работе также находится версия iPhone 12 с встроенной памятью на 512 ГБ.

серия iPhone 12


Apple уже отстала от конкурентов в том, что касается базовой конфигурации хранения данных, но в конечном итоге, похоже, исправляет ситуацию. В последние месяцы компания уже увеличила базовую опцию хранения данных на MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini и iPad Pro.

Что касается цен, то в утечке утверждается, что 5,4-дюймовый iPhone 12 будет продаваться в розницу по цене $649 (48 000 руб.) за 128 ГБ и $749 (55 000 руб.) за 256 ГБ в Соединенных Штатах. С другой стороны, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, похоже, будет стоить $749 (55 000 руб.) за 128 ГБ и $849 (62 000 руб.) за 256 ГБ.

Конкуренцию в премиальном сегменте смартфонов, начиная с этой осени, составят iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. По слухам они будут оснащены 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым дисплеями от Samsung с частотой обновления 120 Гц.

серия iPhone 12


При этом, на этих моделях частота обновления будет динамически адаптироваться к показываемому содержимому для сохранения заряда батареи. Кроме того экран iPhone 12 Pro будет поддерживать 10-битную глубину цвета, а это значит, что он сможет отображать более 1 миллиарда цветов.

Под капотом также будет чипсет A14 Bionic с поддержкой 5G в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации. На подходе также варианты с встроенным хранилищем на 256 ГБ и 512 ГБ.

IPhone 12 Pro должен продаваться в розницу по цене $ 999 (74 000 руб.) за 128 ГБ, $1099 (81 000 руб.) за 256 ГБ и $1299 (96 000 руб.) за 512 ГБ в Соединенных Штатах. IPhone 12 Pro Max будет стоить $ 1,099 (81 000 руб.) за 128 ГБ, $1,199 (88 000 руб.) за 256 ГБ и $1,399 за 512 ГБ.



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