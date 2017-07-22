Google объявило о запуске семейного режима в видео-чате Google Duo
11 мая 2020, 18:25
Компания Google продолжает развивать свой сервис видео-чата Google Duo. Среди новых функций - запуск семейного режима (Family mode) и поддержка групповых вызовов в Интернете.
Приложение Google Duo предоставляет сервис видеочата для пользователей обеих популярных мобильных платформ - Android и iOS. Сервис был разработан компанией Google и доступен на названных мобильных платформах, а также в браузере.
Впервые Google Duo был анонсирован на презентации Google I/O в 2016 году вместе с приложением для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и изображениями Google Allo. Сейчас инструментарий для видеочата Google Duo активно развивается, и в скором времени в нем должны появиться групповые видеозвонки. В них смогут принять участие до 32 человек.
Используя функцию семейного режима, можно параллельно с видеозвонком развлекаться рисованием, добавляя забавные рисунки, которые будут видеть все участники. Это можно делать так, чтобы все участники разговора смогли видеть создаваемые «художества». Можно даже добавлять забавные эффекты и маски, как это делается в Facebook Messenger.
Чтобы получить доступ к новой функции Family Mode, нужно начать видеовызов, затем нажать на значок меню и выбрать режим «Семья». Сервис уже запущен в работу.
Маски и эффекты будут доступны во время видеозвонков один на один уже с этой недели.
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