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Google объявило о запуске семейного режима в видео-чате Google Duo

11 мая 2020, 18:25


Компания Google продолжает развивать свой сервис видео-чата Google Duo. Среди новых функций - запуск семейного режима (Family mode) и поддержка групповых вызовов в Интернете.

Приложение Google Duo предоставляет сервис видеочата для пользователей обеих популярных мобильных платформ - Android и iOS. Сервис был разработан компанией Google и доступен на названных мобильных платформах, а также в браузере.


Duo Family Mode


Впервые Google Duo был анонсирован на презентации Google I/O в 2016 году вместе с приложением для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и изображениями Google Allo. Сейчас инструментарий для видеочата Google Duo активно развивается, и в скором времени в нем должны появиться групповые видеозвонки. В них смогут принять участие до 32 человек.





Используя функцию семейного режима, можно параллельно с видеозвонком развлекаться рисованием, добавляя забавные рисунки, которые будут видеть все участники. Это можно делать так, чтобы все участники разговора смогли видеть создаваемые «художества». Можно даже добавлять забавные эффекты и маски, как это делается в Facebook Messenger.

Чтобы получить доступ к новой функции Family Mode, нужно начать видеовызов, затем нажать на значок меню и выбрать режим «Семья». Сервис уже запущен в работу.

Маски и эффекты будут доступны во время видеозвонков один на один уже с этой недели.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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