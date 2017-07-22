Antec анонсировала новое поколение универсальных жидкокристаллических процессорных кулеров с замкнутым циклом. Серия получила название Neptune и представлена моделями Neptune 120 и Neptune 240.
Как подчеркивают в компании, серия Neptune с уникальной ARGB-подсветкой удовлетворит запросы самого искушенного техно энтузиаста и добавит привлекательности и технологичности любой домашней компьютерной сборке.
Новые модели отличаются предварительной интеграцией водяной помпы и радиатора. Обе модели кулеров оснащены вентиляторами ARGB в алюминиевой конструкции. Супертонкий блок процессора не только позволяет избежать несовместимости с некоторыми радиаторами материнской платы, но и защищает материнскую плату от деформации из-за веса процессорного кулера.
Скорость вращения вентиляторов варьируется от 900 до 1600 оборотов в минуту, создавая максимальный воздушный поток на уровне 77 CFM. Насос расположен на верхней части радиатора, чтобы уменьшить риск повреждения процессора из-за вибрации. Он отличает высоким давлением хладагента и низким шумом вентилятора.
Neptune 120 и Neptune 240 уже доступны на рынке и оцениваются в $75 (500 руб.) и $100 (7500 руб.) соответственно.
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