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Утечка: Samsung Galaxy A21s будет оснащен 6,5-дюймовым IPS LCD-дисплеем

11 мая 2020, 19:45


Samsung Galaxy A21s должен стать еще одним смартфоном среднего класса от южнокорейского гиганта и должен быть анонсирован в ближайшее время. В январе этого года в сети появились сообщения о том, что смартфон прошел сертификацию Bluetooth SIG и FCC, а на прошлой недели был продемонстрирован рекламный ролик, раскрывающий возможности камеры будущей новинки. Сегодня в сеть просочились и другие характеристики Samsung Galaxy A21s.

Samsung Galaxy A21s


Известно, что Samsung Galaxy A21s будет питаться от чипсета Exynos 850 и иметь 3 ГБ оперативной памяти с объемом встроенной памяти до 64 ГБ. На борту также будет квадро-камера, представленная основным 48-мегапиксельным сенсором в паре с ультра широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, датчиком макросъемки и датчиком глубины по 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера будет иметь разрешением 13 мегапикселей, а аккумулятор получит емкость 5000 мАч.

Кроме того, благодаря опубликованным сегодня рендерам, теперь есть представление об общем дизайне устройства. Модуль камеры будет иметь форму таблетки, а рядом с ним будет располагаться сканер отпечатков пальцев. Также стало известно, что смартфон будет оснащен 6,5-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей.



Пока нет никакой точной информации касательно даты выхода Samsung Galaxy A21s, но предполагается, что анонс этой модели состоится не позже июля.



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