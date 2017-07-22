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Робот Spot заступил на патрулирование парка Bishan-Ang Mo Kio Park в Сингапуре

11 мая 2020, 20:05


В парках Сингапура появился ярко окрашенный в желтый цвет робот Spot, созданный Boston Dynamics. Он активно «патрулирует» территорию парка Бишан-Анг Мо Кио (Bishan-Ang Mo Kio Park) в Сингапуре и напоминает прохожим о принципах социального дистанцирования. Робот воспроизводит голосовое, заранее записанное сообщение, в котором сообщаются правила публичного поведения в условиях пандемии, в том числе упоминаются правила о необходимости соблюдения безопасной дистанции между людьми.


Робот Spot


Как объяснили чиновники, робот работает не автономно, а управляется дистанционно. Как сообщается в пресс-релизе, его развитые сенсорные возможности используются в данном случае не для выбора пути движения, а помогают избежать неприятностей и столкновений с гражданами и предметами в парке, например, с деревьями, а также с людьми, прогуливающимися по парку.





«В отличие от колесных роботов, SPOT хорошо работает на разных территориях и может эффективно преодолевать препятствия, что делает его идеальным для работы в общественных парках и садах, - говорится в релизе. - SPOT оснащен датчиками безопасности для обнаружения объектов и людей на своем пути. Он имеет встроенные алгоритмы для обнаружения объекта или человека в пределах 1 метра от его близости, чтобы избежать столкновения. SPOT будет сопровождаться по крайней мере одним офицером NParks в течение испытательного периода».



Помимо робота «патрульной службы» в парке в Сингапуре также заступил на работу второй робот Spot. Он будет работать в сингапурском выставочном центре Changi (Changi Exhibition Centre), переоборудованном в госпиталь. Там робот будет выполнять роль помощника для доставки лекарств пациентам, больным коронавирусом.



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