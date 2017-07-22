РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple Watch предупредит владельца часов о наступлении состояния страха или паники

11 мая 2020, 21:13


Появились слухи, что компания Apple ведет разработку новых функций для носимых устройств, которые будут связаны с контролем психического состояния владельца часов. Их математический аппарат будет использовать данные, получаемых от датчика сердечного ритма и датчика состояния крови и текущего уровня кислорода.


Apple Watch


Согласно утечке, Apple планирует добавить в watchOS функцию контроля за нарастающим стрессом владельца часов. Это состояние способно спровоцировать наступление паники или крайней тревоги. Новая функция может появиться уже в следующей версии умных часов Apple Watch.

Возможность выявления состояния психической неуравновешенности является важным для правильной диагностики состояния здоровья владельца часов. Это состояние легко спутать по признакам с сердечным приступом. Если симптомы захватывает человека врасплох, то отделить болезнь от психологической реакции непросто.

О разработке новой функции сообщил Джон Проссер во время недавнего участия в подкасте "Geared Up". По словам Проссера, Apple планирует добавить ее уже в следующей версии прошивки watchOS для смарт-часов Apple Watch.





Со слов Проссера, набор функциональных средств для контроля психического здоровья владельца часов будет использовать результаты, полученные в результате отслеживания частоты сердечного ритма и текущего уровня кислорода в крови. На основе этих данных будет формироваться предсказание о возможном наступлении состояния паники. Если такие признаки будут выявлены, то смарт-часы предупредят владельца об опасности. Эта функция будет полезна также тем, кто часто испытывает чувство тревоги или склонен к нервозности.

Практическая польза от предупреждений может выражаться в виде рекомендаций владельцу автомобиля прекратить движение, если у него стали проявляться признаки наступающей паники или страха. В других случаях владелец часов сможет получить совет извиниться и выйти из комнаты заранее, чтобы успокоиться.

Пока нет ясности, можно ли будет перенести новые функции в существующие модели смарт-часов Apple Watch.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Google объявило о запуске семейного режима в видео-чате Google Duo
  • Google добавил новые инструменты в AI-приложение Google Lens
  • Microsoft планирует добавить поддержку мыши и трекпада в Office на iPad
  • Microsoft бесплатно отремонтирует ноутбуки Surface 3, у которых возникло растрескивание экрана
  • Технология 3M NITS позволяет устанавливать экранный ИК-датчик отпечатка пальца для ЖК-дисплея

    • следующая новость
    HP работает над SSD с с поддержкой протокола NVMe 1.3 и интерфейса PCIe 3.0 (4x)

    предыдущая новость
    Робот Spot заступил на патрулирование парка Bishan-Ang Mo Kio Park в Сингапуре

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 мая, 2020

    Redmi выпустит 23,8-дюймовый монитор стоимостью $84

    HP работает над SSD с с поддержкой протокола NVMe 1.3 и интерфейса PCIe 3.0 (4x)

    Apple Watch предупредит владельца часов о наступлении состояния страха или паники

    Робот Spot заступил на патрулирование парка Bishan-Ang Mo Kio Park в Сингапуре

    Утечка: Samsung Galaxy A21s будет оснащен 6,5-дюймовым IPS LCD-дисплеем

    Анонс Antec Neptune: серия универсальных процессорных кулеров с замкнутым циклом

    Google объявило о запуске семейного режима в видео-чате Google Duo

    Утечка: серия iPhone 12 будет иметь 128 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации

    Hyper обновила свой легендарный хаб Duo 7-в-2 USB-C для MacBook и iPad Pro

    Китайский ритейлер объявил предзаказ на еще не анонсированный Honor MagicBook 2020

    Apple планирует вложить $334 млн в строительство завода по производству mini- и micro-LED панелей

    Возможные фото OPPO Reno 4 выложили в сеть

    Высокая мощность при быстрой зарядке смартфона ускоряет деградацию его аккумулятора

    Слухи: Xiaomi готовит выпуск двух флагманов с изогнутым дисплеем

    Компьютеры с интерфейсом Thunderbolt можно взломать за несколько минут

    Белый дом призвал TSMC и Intel возвращать производство чипов в США

    Apple может перенести из Китая в Индию пятую часть производств

    Анонс Redmi K30 5G Speed Edition: первый в мире смартфон с чипсетом Snapdragon 768G

    Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G Renoir протестирован на производительность

    Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 768G

    ССЫЛКИ