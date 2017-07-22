Apple Watch предупредит владельца часов о наступлении состояния страха или паники
11 мая 2020, 21:13
Появились слухи, что компания Apple ведет разработку новых функций для носимых устройств, которые будут связаны с контролем психического состояния владельца часов. Их математический аппарат будет использовать данные, получаемых от датчика сердечного ритма и датчика состояния крови и текущего уровня кислорода.
Согласно утечке, Apple планирует добавить в watchOS функцию контроля за нарастающим стрессом владельца часов. Это состояние способно спровоцировать наступление паники или крайней тревоги. Новая функция может появиться уже в следующей версии умных часов Apple Watch.
Возможность выявления состояния психической неуравновешенности является важным для правильной диагностики состояния здоровья владельца часов. Это состояние легко спутать по признакам с сердечным приступом. Если симптомы захватывает человека врасплох, то отделить болезнь от психологической реакции непросто.
О разработке новой функции сообщил Джон Проссер во время недавнего участия в подкасте "Geared Up". По словам Проссера, Apple планирует добавить ее уже в следующей версии прошивки watchOS для смарт-часов Apple Watch.
Со слов Проссера, набор функциональных средств для контроля психического здоровья владельца часов будет использовать результаты, полученные в результате отслеживания частоты сердечного ритма и текущего уровня кислорода в крови. На основе этих данных будет формироваться предсказание о возможном наступлении состояния паники. Если такие признаки будут выявлены, то смарт-часы предупредят владельца об опасности. Эта функция будет полезна также тем, кто часто испытывает чувство тревоги или склонен к нервозности.
Практическая польза от предупреждений может выражаться в виде рекомендаций владельцу автомобиля прекратить движение, если у него стали проявляться признаки наступающей паники или страха. В других случаях владелец часов сможет получить совет извиниться и выйти из комнаты заранее, чтобы успокоиться.
Пока нет ясности, можно ли будет перенести новые функции в существующие модели смарт-часов Apple Watch.
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