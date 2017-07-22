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HP работает над SSD с с поддержкой протокола NVMe 1.3 и интерфейса PCIe 3.0 (4x)

11 мая 2020, 21:40





HP планирует выпустить устройство хранения данных следующего поколения, а именно твердотельный накопительEX900 Pro с протоколом NVMe 1.3 и интерфейсом PCIe 3.0 (4x). Как отмечают в компании, потенциальная максимальная скорость чтения и записи у этого SSD будет составлять 2095 МБ / с и 1965 МБ/с для версии 1 ТБ, которая, очевидно, будет наиболее эффективной среди предлагаемых мощностей (256 ГБ и 512 ГБ).

hp ex900 pro


Известно, что в EX900 Pro будет использоваться четырхеканальная флеш-память и независмый кеш, где будут храниться данные небольшого размера. Эта функция существенно продлевает срок службы устройства и улучшает скорость его работы. Собственно, поэтому HD обещает пятилетнюю гарантию на будущий SSD.

hp ex900 pro


EX900 Pro будет поставляться с 3D NAND с неопределенной топологией слоев. Этот SSD будет поддерживать технологию NANDXtend отвечающую за коррекцию ошибок, поддержку SRAM ECC и технологию сквозной защиты каналов.

hp ex900 pro


Рабочая температура этой модели от 0 до 70 градусов Цельсия, а показатель TWB различен в зависимости от емкости накопителя. Так для модели на 256 ГБ TWB равен 160, для модели на 512 ГБ - TWB 320, ну а модель емкостью 1 ТБ гарантирует, что показатель TWB составит не менее 650. Все эти цифры рассчитаны на срок в пять лет. Размеры накопителя 80x22x2,4 миллиметра, а вес всего 5,4 грамма. О сроках выхода и ценах ничего не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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