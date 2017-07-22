С тех пор как Redmi стал независимым брендом, компания начала выпускать самые разнообразные продукту от смартфонов до мониторов и периферийных устройств. Согласно последним утечкам, компания в ближайшее время планирует выпустить на рынок сразу несколько моделей мониторов различных размеров и предназначенных для различных целей использования.
По слухам, первым монитором Redmi на рынке станет 23,8-дюймовый обычный монитор, который появится на рынке в июне текущего года. Самое удивительное, что его цена, предположительно, составит всего $84 (6000 руб.), что безумно дешево для монитора с такой диагональю.
Кроме того, в планах бренда выпуск обычного 27-дюймового монитора, а также двух игровых мониторов с диагоналями 23,8 и 27 дюйма. Помимо вышеперечисленных моделей, на рынке появятся еще три монитора под брендом Xiaomi. 27-дюймовый игровой монитор будет выпущен в июле, за которым последует меньший 24,5-дюймовый игровой монитор в сентябре. В ноябре также появится 29,5-дюймовый или 27-дюймовый монитор 4K.
К сожалению, цены на эти модели на данный момент неизвестны. Но, судя по предыдущим мониторам, запущенным Xiaomi, предстоящие продукты будут вполне конкурентоспособны в том, что касается соотношения цены и качества.
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