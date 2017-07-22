Twitter вводит предупреждающую разметку для фейковых постов
12 мая 2020, 08:01
Чтобы упорядочить распространение в сети информации и не быть источником для появления абсурдных или противоречащих здравому смыслу фейковых новостей, Twitter объявил о введении новой системы ярлыков и предупреждающих сообщений. Оценка будет выполняться только по тем постам, в которых высказывается суждение по теме, выделенной Twitter, как имеющей широкий общественный резонанс. В настоящее время к ней отнесена только одна тема, связанная с пандемией коронавируса.
Отметки Twitter будут предоставлять читателям постов дополнительную информацию о твитах, с которыми они знакомятся и которые содержат информацию о COVID-19, вводящую в заблуждение.
В зависимости от степени возможного вреда и типа размещаемой информации, вводящей в заблуждение, Twitter принимает те или иные меры.
Twitter будет относить запись, причисленную им к фейковой, к одной из следующих трех основных категорий:
- Вводящая в заблуждение информация - заявления или утверждения, которые уже были подтверждены как ложные или вводящие в заблуждение. Вердикт будет выноситься экспертами в данной области, к числу которых отнесены органы здравоохранения.
- Спорное суждение - утверждения или суждения, в которых точность, правдивость или достоверность высказанной информации может быть оспорена, или по этой информации нет устоявшейся точки зрения.
- Непроверенная информация - высказанная информация, которая сама по себе может быть истинной или ложной, не подтвержденная из других источников.
В будущем Twitter планирует ввести аналогичные функции и для других тем, вызывающих сильный общественный резонанс.
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