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Twitter вводит предупреждающую разметку для фейковых постов

12 мая 2020, 08:01


Чтобы упорядочить распространение в сети информации и не быть источником для появления абсурдных или противоречащих здравому смыслу фейковых новостей, Twitter объявил о введении новой системы ярлыков и предупреждающих сообщений. Оценка будет выполняться только по тем постам, в которых высказывается суждение по теме, выделенной Twitter, как имеющей широкий общественный резонанс. В настоящее время к ней отнесена только одна тема, связанная с пандемией коронавируса.

Twitter


Отметки Twitter будут предоставлять читателям постов дополнительную информацию о твитах, с которыми они знакомятся и которые содержат информацию о COVID-19, вводящую в заблуждение.




В зависимости от степени возможного вреда и типа размещаемой информации, вводящей в заблуждение, Twitter принимает те или иные меры.

Twitter


Twitter будет относить запись, причисленную им к фейковой, к одной из следующих трех основных категорий:

- Вводящая в заблуждение информация - заявления или утверждения, которые уже были подтверждены как ложные или вводящие в заблуждение. Вердикт будет выноситься экспертами в данной области, к числу которых отнесены органы здравоохранения.

- Спорное суждение - утверждения или суждения, в которых точность, правдивость или достоверность высказанной информации может быть оспорена, или по этой информации нет устоявшейся точки зрения.

- Непроверенная информация - высказанная информация, которая сама по себе может быть истинной или ложной, не подтвержденная из других источников.

Twitter


В будущем Twitter планирует ввести аналогичные функции и для других тем, вызывающих сильный общественный резонанс.



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