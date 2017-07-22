РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс ASUS RT-AX86U: рекомендованный Nvidia высокопроизводительный маршрутизатор

12 мая 2020, 09:00




ASUS выпустила свой последний высокопроизводительный двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 6 (802.11 ax) - ASUS RT-AX86U, который был анонсирован компанией еще на CES 2020.

Анонс ASUS RT-AX86U


Новинка вооружена тройной антенной, не считая четвертую дискретную антенну на печатной плате. Маршрутизатор предлагает скорость работы до 5700 Мбит/с (861 Мбит/с 2,4 ГГц + 4804 Мбит/с 5 ГГц), а также поддержку новейших стандартов безопасности WPA3. К слову, эту модель рекомендует своим пользователям Nvidia, как маршрутизатор, который обладает всеми необходимыми качествами, чтобы обеспечить онлайн игру без задержек и с хорошей пропускной способностью.

Анонс ASUS RT-AX86U


Проводная настройка соединений на этом маршрутизаторе интересна: есть два WAN-порта - на 1 Гбит и 2,5 Гбит. На стороне локальной сети есть четыре порта по 1 Гбит. Кроме одиночного соединения 2,5 Гбит, ASUS утверждает, что маршрутизатор может объединять пропускную способность от двух 1-Гбит соединений.

Маршрутизатор использует четырехъядерный процессор Arm с частотой 1.80 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и флэш-памятью на 256 МБ. Новинка также имеет порт USB 3.2 (1,5 Гбит), к которому можно подключить любой накопитель с USB-интерфейсом, который может быть совместно использован в сети. Компания не раскрывала цены.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

Читайте также:

  • Twitter вводит предупреждающую разметку для отметки фейковых постов
  • Honor скоро представит три новых маршрутизатора и телевизор
  • ЕС внес изменения в правила защиты данных при просмотре контента сайтов
  • США готовы разрабатывать стандарты для 5G в партнерстве с Huawei
  • Жители Великобритании сожгли две базовые станции 5G в борьбе против коронавируса

    • следующая новость
    Данные о таинственной модели AMD Ryzen 7 Extreme Edition просочились в сеть

    предыдущая новость
    Twitter вводит предупреждающую разметку для фейковых постов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 мая, 2020

    ASUS представила игровой ноутбук ASUS Flying Fortress 8

    Данные о таинственной модели AMD Ryzen 7 Extreme Edition просочились в сеть

    Анонс ASUS RT-AX86U: рекомендованный Nvidia высокопроизводительный маршрутизатор

    Twitter вводит предупреждающую разметку для фейковых постов

    11 мая, 2020

    Redmi выпустит 23,8-дюймовый монитор стоимостью $84

    HP работает над SSD с с поддержкой протокола NVMe 1.3 и интерфейса PCIe 3.0 (4x)

    Apple Watch предупредит владельца часов о наступлении состояния страха или паники

    Робот Spot заступил на патрулирование парка Bishan-Ang Mo Kio Park в Сингапуре

    Утечка: Samsung Galaxy A21s будет оснащен 6,5-дюймовым IPS LCD-дисплеем

    Анонс Antec Neptune: серия универсальных процессорных кулеров с замкнутым циклом

    Google объявило о запуске семейного режима в видео-чате Google Duo

    Утечка: серия iPhone 12 будет иметь 128 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации

    Hyper обновила свой легендарный хаб Duo 7-в-2 USB-C для MacBook и iPad Pro

    Китайский ритейлер объявил предзаказ на еще не анонсированный Honor MagicBook 2020

    Apple планирует вложить $334 млн в строительство завода по производству mini- и micro-LED панелей

    Возможные фото OPPO Reno 4 выложили в сеть

    Высокая мощность при быстрой зарядке смартфона ускоряет деградацию его аккумулятора

    Слухи: Xiaomi готовит выпуск двух флагманов с изогнутым дисплеем

    Компьютеры с интерфейсом Thunderbolt можно взломать за несколько минут

    Белый дом призвал TSMC и Intel возвращать производство чипов в США

    ССЫЛКИ