ASUS выпустила свой последний высокопроизводительный двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 6 (802.11 ax) - ASUS RT-AX86U, который был анонсирован компанией еще на CES 2020.
Новинка вооружена тройной антенной, не считая четвертую дискретную антенну на печатной плате. Маршрутизатор предлагает скорость работы до 5700 Мбит/с (861 Мбит/с 2,4 ГГц + 4804 Мбит/с 5 ГГц), а также поддержку новейших стандартов безопасности WPA3. К слову, эту модель рекомендует своим пользователям Nvidia, как маршрутизатор, который обладает всеми необходимыми качествами, чтобы обеспечить онлайн игру без задержек и с хорошей пропускной способностью.
Проводная настройка соединений на этом маршрутизаторе интересна: есть два WAN-порта - на 1 Гбит и 2,5 Гбит. На стороне локальной сети есть четыре порта по 1 Гбит. Кроме одиночного соединения 2,5 Гбит, ASUS утверждает, что маршрутизатор может объединять пропускную способность от двух 1-Гбит соединений.
Маршрутизатор использует четырехъядерный процессор Arm с частотой 1.80 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и флэш-памятью на 256 МБ. Новинка также имеет порт USB 3.2 (1,5 Гбит), к которому можно подключить любой накопитель с USB-интерфейсом, который может быть совместно использован в сети. Компания не раскрывала цены.
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