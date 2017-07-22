Данные о таинственной модели AMD Ryzen 7 Extreme Edition просочились в сеть
12 мая 2020, 09:51
По отдельным признакам можно предположить, что компания AMD готовится выпустить «экстремальную» версию мобильного гибридного процессора на базе Ryzen 4000. Поводом для такого прогноза стала публикация HW-исследователя @TUM_APISAK результатов теста 3DMark, который был проведен для процессора с обозначением "Ryzen 7 Extreme Edition" (предположительно речь идет о модели «Renoir»).
Издание Tom's Hardware, которое опубликовало эту новость, сразу обратило внимание на использование в названии слов «Extreme Edition». Это выглядит очень необычно в отношении AMD. Такая «любовь» к ярким названиям более характерна для Intel, тогда как AMD всегда старалась не прибегать к крайностям.
С точки зрения общих характеристик неизвестный процессор Ryzen 7 APU назван как «устройство с 8 ядрами и 16 потоками». Можно предположить, что он работает с частотой 1800 МГц, а также обладает возможностью разгона в Турбо-режиме до частоты 4291 МГц. Базовая частота указывает на то, что этот гибридный процессор может относиться к клону AMD Ryzen 4000U, имеющему тепловой пакет TDP 15 Вт.
В линейке мобильных процессоров «Renoir» в настоящее время известны две модели Ryzen 7, но только одна из них - Ryzen 7 4800U - имеет аналогичные параметры «8 ядер/16 потоков». Это дает основания предположить, что в основе Extreme-модели был использован процессор Ryzen 7 4800U.
У «помеченного» Ryzen 7 4800U похожи и другие характеристики - тактовая частота 1800 МГц и разгонная частота 4200 МГц. Таинственный процессор Extreme Edition, похоже, способен разгоняться до еще более высокой частоты - выше «оригинала» не менее чем на 100 МГц.
Характеристики Ryzen 7 Extreme Edition
Интересно отметить, что немного раньше пользователь Twitter «откопал» в отчетах данные также о процессоре Ryzen 9 4900U. Самое странное то, что характеристики Ryzen 9 4900U идентичны Ryzen 7 Extreme Edition.
Характеристики Ryzen 9 4900U
Издание Tom's Hardware высказало предположение, что таинственная гибридная модель могла быть специальной разработкой для Microsoft. Из прошлого известно, что AMD выпускало ранее специализированный процессор для устройств Microsoft Surface. Эта модернизированная модель была практически идентична оригинальному изделию, но в комплект для Microsoft был добавлен сверху дополнительный вычислительный блок графического расчета Vega (CU). Поэтому общедоступные чипы Ryzen 3000 серии U (кодовое имя «Picasso») могли подключать до 10 CU, а индивидуальная модель для Microsoft до 11 CU.
Но тогда AMD сразу маркировала специализированную версию гибридного процессора для Microsoft как «Surface Edition», не прибегая к экзотике типа Extreme. Зато при спросе со стороны клиентов AMD могла просто удалить из названия слово «Surface» и предлагать специальную модель индивидуально и другим заказчикам.