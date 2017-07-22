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ASUS представила игровой ноутбук ASUS Flying Fortress 8

12 мая 2020, 10:20




Последние данные Strategy Analytics показывают, что тайваньская технологическая компания ASUS в настоящее время входит в топ-5 мировых производителей ноутбуков с долей рынка 6,6% в I квартале 2020 года. Большая часть из предполагаемых 2,5 миллионов единиц отгрузки фирмы приходится на долю игровых ноутбуков.

ASUS представила новый игровой ноутбук ASUS Flying Fortress 8


Сегодня ASUS представила новый игровой ноутбук под названием Flying Fortress 8. Эта машина оснащена 15,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1080p. На борту процессоры Intel 10-го поколения - это или Core i5-10300H, или Core i7-10750H. Помимо топовых процессоров, ноутбук оснащен видеокартой NVIDIA GTX 1650. Существуют и другие варианты с графическими картами GTX 1650 Ti и GTX 1660 Ti.

Стандартная конфигурация ASUS Flying Fortress 8 предусматривает наличие 8ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельного накопителя на 512 ГБ. Максимальная конфигурация предусматривает 16 ГБ оперативной памяти на борту.

ASUS представила новый игровой ноутбук ASUS Flying Fortress 8


С точки зрения дизайна, игровой ноутбук Flying Fortress 8 использует конструкцию истребителя-невидимки. Клавиатура поддерживает подсветку RGB, а нажатие клавиши составляет 1,8 мм. Для подключения игровой ноутбук оснащен сетевым кабельным интерфейсом, интерфейсом HDMI 2.0 b, тремя портами USB-A и полнофункциональным портом USB-C.

Стоимость ASUS Flying Fortress 8 в стандартной комплектации $830 (61 000 рублей). Он уже доступен для предзаказа и поступит в продажу 18 мая.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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