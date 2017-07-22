Последние данные Strategy Analytics показывают, что тайваньская технологическая компания ASUS в настоящее время входит в топ-5 мировых производителей ноутбуков с долей рынка 6,6% в I квартале 2020 года. Большая часть из предполагаемых 2,5 миллионов единиц отгрузки фирмы приходится на долю игровых ноутбуков.
Сегодня ASUS представила новый игровой ноутбук под названием Flying Fortress 8. Эта машина оснащена 15,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1080p. На борту процессоры Intel 10-го поколения - это или Core i5-10300H, или Core i7-10750H. Помимо топовых процессоров, ноутбук оснащен видеокартой NVIDIA GTX 1650. Существуют и другие варианты с графическими картами GTX 1650 Ti и GTX 1660 Ti.
Стандартная конфигурация ASUS Flying Fortress 8 предусматривает наличие 8ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельного накопителя на 512 ГБ. Максимальная конфигурация предусматривает 16 ГБ оперативной памяти на борту.
С точки зрения дизайна, игровой ноутбук Flying Fortress 8 использует конструкцию истребителя-невидимки. Клавиатура поддерживает подсветку RGB, а нажатие клавиши составляет 1,8 мм. Для подключения игровой ноутбук оснащен сетевым кабельным интерфейсом, интерфейсом HDMI 2.0 b, тремя портами USB-A и полнофункциональным портом USB-C.
Стоимость ASUS Flying Fortress 8 в стандартной комплектации $830 (61 000 рублей). Он уже доступен для предзаказа и поступит в продажу 18 мая.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".