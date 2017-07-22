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Процессор Intel Core i9-10900K в режиме разгона уверенно работает даже при разогреве до 93 °C

12 мая 2020, 11:08


Издание TechPowerUp рассказало о результатах тестовых прогонов стандартного 10-ядерного процессора Intel Core i9-10900K, который был подвергнут разгонному тестированию на операциях с плавающей точкой. Такие прогоны характеризуют, как ведет себя процессор, и какие характеристики от него можно ожидать при использовании для ресурсоемких приложений, связанных с динамичным перерасчетом сцен и большим объемом расчетов с графикой. Главный сегмент интереса таких тестов - игровые программы и приложения для цифрового проектирования. Тесты проводил китайский исследователь-энтузиаст @WolStame.

Тестовые прогоны были направлены на оценку производительности и надежности работы процессора в зоне повышенных тепловых и вычислительных нагрузок. Значения прикладываемой нагрузки и температуры работы процессора соответствовали требованиям, которые предъявляются к компьютерам класса HEDT (High-End Desktop). Тесты не затрагивали оценку работы графического ускорителя в условиях разгона и были ограничены прогонами только в рамках теста AIDA64 FPU.





Как показали результаты HWInfo64, потребляемая мощность работы процессора i9-10900K доходила до 235,17 Вт. При этом температура его корпуса достигала 93 °C. Охлаждение процессора осуществлялось с помощью 240-мм системы жидкостного охлаждения AIO.

По результатам теста было отмечено, что процессор справляется с заявленной для Турбо-разгона тактовой частотой 4,77 ГГц. Она лишь совсем немного уступала предельному заявленному значению частоты в режиме работы всех ядер, равному 4,80 ГГц.

Intel Core i9-10900K


Чтобы показать, что тестовые значения не были получены в кратковременном режиме при разгоне под тестом AIDA64 в течение считанных секунд, в окне AIDA64 Stability Test сохранен журнал меток времени. Там отображаются метки, в момент которых происходило снятие показаний. Общее время прогона теста составило около 48 минут, при этом процессор устойчиво сохранял достигнутую скорость по всем ядрам. Тестировщик отмечает это достижение, называя его «впечатляющим».



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".


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