Процессор Intel Core i9-10900K в режиме разгона уверенно работает даже при разогреве до 93 °C
12 мая 2020, 11:08
Издание TechPowerUp рассказало о результатах тестовых прогонов стандартного 10-ядерного процессора Intel Core i9-10900K, который был подвергнут разгонному тестированию на операциях с плавающей точкой. Такие прогоны характеризуют, как ведет себя процессор, и какие характеристики от него можно ожидать при использовании для ресурсоемких приложений, связанных с динамичным перерасчетом сцен и большим объемом расчетов с графикой. Главный сегмент интереса таких тестов - игровые программы и приложения для цифрового проектирования. Тесты проводил китайский исследователь-энтузиаст @WolStame.
Тестовые прогоны были направлены на оценку производительности и надежности работы процессора в зоне повышенных тепловых и вычислительных нагрузок. Значения прикладываемой нагрузки и температуры работы процессора соответствовали требованиям, которые предъявляются к компьютерам класса HEDT (High-End Desktop). Тесты не затрагивали оценку работы графического ускорителя в условиях разгона и были ограничены прогонами только в рамках теста AIDA64 FPU.
Как показали результаты HWInfo64, потребляемая мощность работы процессора i9-10900K доходила до 235,17 Вт. При этом температура его корпуса достигала 93 °C. Охлаждение процессора осуществлялось с помощью 240-мм системы жидкостного охлаждения AIO.
По результатам теста было отмечено, что процессор справляется с заявленной для Турбо-разгона тактовой частотой 4,77 ГГц. Она лишь совсем немного уступала предельному заявленному значению частоты в режиме работы всех ядер, равному 4,80 ГГц.
Чтобы показать, что тестовые значения не были получены в кратковременном режиме при разгоне под тестом AIDA64 в течение считанных секунд, в окне AIDA64 Stability Test сохранен журнал меток времени. Там отображаются метки, в момент которых происходило снятие показаний. Общее время прогона теста составило около 48 минут, при этом процессор устойчиво сохранял достигнутую скорость по всем ядрам. Тестировщик отмечает это достижение, называя его «впечатляющим».