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Анонс HiSense E75F: умный телевизор для игр

12 мая 2020, 11:25


Компания HiSense анонсировала свой новый телевизор HiSense E75F, который предназначен для игр. Новый умный телевизор будет доступен с 15 мая на популярных платформах электронной коммерции.

Анонс HiSense E75F: умный телевизор для игр


Анонсируя этот новый телевизор, компания написала на собственной страничке в Weibo приветственное сообщение для всех фанатов игр и пожелала кровавых и красочных битв.




Телевизор HiSense E75F имеет полноэкранный дизайн с ультратонкой цельнометаллической рамкой, окружающей панель дисплея. Сам дисплей поддерживает 4K HDR, имеет частоту обновления 120 Гц и оснащен технологией MEMC.

На борту 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. HiSense E75F поддерживает ИИ-функцию голосового управления, которая, по словам компании, имеет время отклика 0,5 секунды и точность распознавания 99%. Новинка также поддерживает звуковые эффекты TS Virtual-X.

HiSense E75F представлен в двух моделях с 55-дюймовым и 65-дюймовым дисплеями, стоимость которых $634 (46 000 руб.) и $846 (62 000 руб.) соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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