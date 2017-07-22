Телевизор HiSense E75F имеет полноэкранный дизайн с ультратонкой цельнометаллической рамкой, окружающей панель дисплея. Сам дисплей поддерживает 4K HDR, имеет частоту обновления 120 Гц и оснащен технологией MEMC.
На борту 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. HiSense E75F поддерживает ИИ-функцию голосового управления, которая, по словам компании, имеет время отклика 0,5 секунды и точность распознавания 99%. Новинка также поддерживает звуковые эффекты TS Virtual-X.
HiSense E75F представлен в двух моделях с 55-дюймовым и 65-дюймовым дисплеями, стоимость которых $634 (46 000 руб.) и $846 (62 000 руб.) соответственно.
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