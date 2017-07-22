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Сильвен Лефевр перепрошил чип игрой "Doom" и запретил любое другое его применение

12 мая 2020, 11:53


Первый эпизод был загружен на BBS 10 декабря 1993 года, более 27 лет назад, без всякой помпезности и громких речей. Старт заключался в том, что на FTP-сервер университета была загружена первая версия компьютерной игры Doom. В дальнейшем ей суждено было стать переломной в истории компьютерных игр вообще и жанра шутера от первого лица, в частности.

События разворачивались от лица космического пехотинца, работающего на Объединённую Аэрокосмическую Корпорацию (Union Aerospace Corporation, UAC) и сражающегося против полчищ демонов, чтобы выжить и спасти Землю от их нападения. Действие почти всех частей серии происходит на Марсе, его спутниках, Фобосе и Деймосе, в лабораториях ОАК или в Аду.

Sylvain Lefebvre


Сегодня разработанная и выпущенная компанией id Software игра Doom является одной из самых значительных и влиятельных компьютерных игр в истории индустрии. Ее популярность во многом определила дальнейшее развитие и распространение жанра шутеров от первого лица.




Несмотря на свой преклонный возраст, классический шутер до сих пор остается культовым не только для геймеров, но и для программистов. Игра появлялась на необозримом количестве «железа» - от банкоматов до экранов принтеров и iPod.

Тем не менее, Сильвен Лефевр (Sylvain Lefebvre), энтузиаст разработки графики и игр, нашел свою нишу. Он создал отдельный компьютер, который способен гонять только собственный порт Doom.

Лефевр собрал мини-компьютер на базе печатной платы Cyclone V FPGA. Изначально комплект применялся для простых решений электроники. Чтобы создать собственный «DooM-Chip» и прописать запуск с него только Doom, говорит Лефевр, ему потребовалось написать всего... «666 строк кода». Значимый признак для игры, наполненной демонами и адским творениями!

Sylvain Lefebvre


Этот проект показывает, как достаточно оборудования, знания ноу-хау и немного фантазии и энтузиазма, для получить отличного Doom-результата.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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