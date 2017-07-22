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Компания SMIC начала массовое производство чипсета Huawei HiSilicon Kirin 710A

12 мая 2020, 12:32


Новый чипсет Huawei HiSilicon Kirin 710A, который основан на 14-нм процессе, наконец вошел в стадию массового производства, что делает его первым китайским чипом с независимыми правами на интеллектуальную собственность. Чипсет также является первым для компании Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), которая, собственно, и займется его производством.

Huawei HiSilicon Kirin 710A


Почти каждый сотрудник SMIC Shanghai на прошлой неделе получил смартфон Honor Play 4T с лэйблом "Работает на SMIC FinFET", демонстрируя коммерциализацию чипов на 14-нм техпроцессе FinFET, изготовленных SMIC.




Хотя подробностей о чипсете нет, считается, что Huawei повторно выпускает процессор Kirin 710 под брендом Kirin 710A, но на этот раз с 14-нм процессом FinFET. Оригинальный Kirin 710 сделан с использованием 12-нм техпроцесса от TSMC.

Китайский гигант пока не готов отказаться от своей серии Kirin 710, и он продолжает выпускать новые варианты чипсета. До нового чипсета 710A, компания запустила Kirin 710F, который приводит в действие смартфоны Honor 9X и Honor Play 3.

Это произошло всего через несколько недель после того, как появилось сообщение, что Huawei переносит свои заказы на чипсет 14-нм от TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) в пользу компании SMIC, и новые чипы уже вышли на стадию массового производства.

Это может стать серьезным ударом по TSMC, которая исторически производила чипы HiSilicon для Huawei. Судя по всему, такое решение было принято после того, как правительство Соединенных Штатов попыталось помешать работе Huawei, ограничив поставки чипов от TSMC.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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