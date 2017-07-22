Выход iPhone Pro с LTPO-панелью может быть отложен до 2021 года
12 мая 2020, 12:53
В линейке Apple iPhone 2020 Pro может появится фирменная технология Apple ProMotion, однако один неназванный участник сообщества недавно заявил, что эта функция лишена смысла, если у смартфона не реализована в полном объеме технология оптимизации работы батареи.
По слухам, история готовности для iPhone 2020 технологии автоматической подстройки частоты обновления экрана между 60 и 120 Гц уходит в июль 2019 года. Недавно известный аналитик Джон Проссер заявил, что эта технология, получившая в Apple название ProMotion, действительно появится, но ее следует ожидать в моделях iPhone 12 Pro.
Напомним, технология ProMotion - это специальная аппаратная «надстройка», которая позволяет автоматически подстраивать частоту обновления кадров, обеспечивая плавную и четкую картинку на экране, адаптированную под определенные задачи. Например, при работе пользователя с операционной системой и приложениями частота кадров доводится до максимальной 120 Гц. В другой ситуации, когда на на экране присутствует лишь статичное изображение, частота развертки может быть существенно снижена ради экономии заряда аккумулятора, при этом пользователь не заметит никакой разницы, потому что изображение не перемещается по экрану. Технология Apple ProMotion также играет большую роль при работе с пером Apple Pencil, обеспечивая минимальную задержку.
Технология Apple ProMotion не нова, она успешно применялась в прошлых моделях, таких как iPad Pro (2017) и iPad Pro (2018). Но для каждой новой выпускаемой модели необходимо вносить существенные изменения для ее обновления.
Росс Янг, основатель и генеральный директор Display Supply Chain Consultants, недавно заявил, что для будущих смартфонов iPhone серии Pro не будут применяться панели LTPO (low-temperature polycrystalline oxide, низкотемпературные сплавы из поликристаллического оксида). С его слов, они крайне важны для дисплеев с переменной частотой обновления (до 120 Гц).
Технология LTPO уже нашла широкое применение в Apple Watch Series 5. В то же время, как отметил Янг, первые смартфоны iPhone, оснащенные панелями LTPO, появятся не раньше 2021 года.
Янг не утверждал прямо, что для реализации ProMotion необходимо непременно использовать аппаратное решение на базе панелей LTPO. Он предположил, что отсутствие готовности LTPO может означать, что у таких аппаратов может наблюдаться снижение времени автономной работы по сравнению с флагманами, которые уже оснащены такими ими и поддерживают технологию ProMotion.
Проссер также упомянул, что Apple может пойти на программную реализации технологии ProMotion для iPhone 12 взамен традиционной аппаратной, если при использовании ProMotion появятся признаки повышенного разряда батареи.
Справедливости ради необходимо отметить, что на рынке уже есть смартфоны с частотой обновления 120 Гц, где не используются панели LTPO. В линейке iPad Pro также применяется дисплей с поддержкой ProMotion 120 Гц, хотя там не используется технология LTPO.
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