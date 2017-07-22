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Продажи планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite стартуют в России

12 мая 2020, 13:22


Samsung Electronics объявила о начале российских продаж планшета Galaxy Tab S6 Lite с электронным пером S Pen в комплекте. Продажи устройства в России стартуют 12 мая.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite


Новинка обладает легким и компактным дизайном, а значит отлично подойдет под множество разнообразных задач - от учебы до развлечений. На борту последняя версия One UI оптимизированная для планшетов с большим экраном.




Кстати об экране. Galaxy Tab S6 Lite оснащен 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2000х1200 пикселей. Под капотом чипсет Exynos 9611 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Встроенная память может быть представлена в вариациях на 64 и 128 ГБ. Расширить хранилище можно до 1 ТБ за счет карты MicroSD.

Другие спецификации представлены в таблице:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite


Производитель делает акцент на обновленном электронном пере, которое идет в комплекте с устройством. Этот аксессуар станет отличным подспорьем в работе и учебе. Он весит всего 7,03 грамма, обладает высокой чувствительностью и гарантирует пользователю высокую точность письма и рисования.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite


Galaxy Tab S6 Lite оснащен полезными и интересными функциями, которые дарят более насыщенный опыт прослушивания музыки, стриминга, покупок в интернете и общения с друзьями. На борту два динамика от AKG с Dolby Atmos 3D, обеспечивающих превосходное качество звука.

Цена:

- 35 990 руб. и 31 990 руб. за Galaxy Tab S6 Lite LTE и Wi-fi-версию устройства с объемом памяти 128 ГБ соответственно
- 32 990 руб. и 28 990 руб. за Galaxy Tab S6 Lite LTE и Galaxy Tab S6 Lite Wi-fi на 64 ГБ соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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