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Анонс SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB: мощный двухбашенный процессорный кулер

12 мая 2020, 14:10




SilentiumPC выпустила обновление своей линейки процессорных кулеров Grandis. Новая модель получила название Grandis 3 EVO ARGB. Это кулер башенного типа с двумя вентиляторами, которые оснащены ARGB-подсветкой.

SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB


Вентиляторы имеют разные диаметры - тот что находится между блоками радиатора имеет диаметр 140 миллиметров и вращается со скоростью от 150 до 1400 оборотов в минуту. Внешний вентилятор имеет размер 120 миллиметров и скорость вращения 250-1600 оборотов в минуту.

SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB


Оба вентилятора оснащены стандартными 3-контактными соединениями ARGB для подсветки. Крыльчатка и рамка вентилятора выполнены из полупрозрачного белого материала, который действует как рассеиватель для света от диодов. Производитель обещает 50 000 часов беспроблемной работы вентиляторов.

SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB


SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB имеет габариты 159x140x131 мм и весит 961 грамм. Сама конструкция кулера представляет из себя пластины, которые пронизаны 6-мм никелированными трубками, проходящими через теплоотводящее основание. Кулер имеет тепловую мощность 250 TDP и поддерживает несколько современных типов процессорных сокетов, включая LGA1151, LGA1200, LGA2066 и AM4.

О ценах производитель не сообщил.



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