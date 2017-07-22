SilentiumPC выпустила обновление своей линейки процессорных кулеров Grandis. Новая модель получила название Grandis 3 EVO ARGB. Это кулер башенного типа с двумя вентиляторами, которые оснащены ARGB-подсветкой.
Вентиляторы имеют разные диаметры - тот что находится между блоками радиатора имеет диаметр 140 миллиметров и вращается со скоростью от 150 до 1400 оборотов в минуту. Внешний вентилятор имеет размер 120 миллиметров и скорость вращения 250-1600 оборотов в минуту.
Оба вентилятора оснащены стандартными 3-контактными соединениями ARGB для подсветки. Крыльчатка и рамка вентилятора выполнены из полупрозрачного белого материала, который действует как рассеиватель для света от диодов. Производитель обещает 50 000 часов беспроблемной работы вентиляторов.
SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB имеет габариты 159x140x131 мм и весит 961 грамм. Сама конструкция кулера представляет из себя пластины, которые пронизаны 6-мм никелированными трубками, проходящими через теплоотводящее основание. Кулер имеет тепловую мощность 250 TDP и поддерживает несколько современных типов процессорных сокетов, включая LGA1151, LGA1200, LGA2066 и AM4.
О ценах производитель не сообщил.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".