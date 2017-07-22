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Анонс POCO F2 Pro: недорогой флагман с Snapdragon 865

12 мая 2020, 16:45




POCO анонсировала свой новый флагманский смартфон под названием POCO F2 Pro. Он оснащен 6,67-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, частотой дискретизации 180 Гц, разрешением Full HD+, а также защитой Corning Gorilla Glass 5.

POCO представила флагман POCO F2 Pro


Под капотом флагманский чипсет Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Оперативная память может быть представлена в вариантах на 6 и 8 ГБ, а встроенная в вариантах на 128 и 256 ГБ. На борту система охлаждения, предусмотрены механизм виброотклика для игр, а также игровой режим Turbo 3.0. Смартфон имеет сертификацию TÜV Rheinland.

POCO F2 Pro оснащен квадро-камерой с 64-мегапиксельным основным датчиком, 13-мегапиксельным ультра-широкоугольным объективом, а также 5-мегапиксельным телеобъективом и датчиком глубины на 2 мегапикселя. Смартфон предлагает всплывающую фронтальную камеру с разрешением 20 мегапикселей. Что интересно, фронтальная камера оснащена системой датчиков, которая способна определить момент падения смартфона и спрятать камеру.

POCO представила флагман POCO F2 Pro


Poco F2 Pro поддерживает Bluetooth 5.1 и использует чип Super Bluetooth, который может расширять диапазон сигнала Bluetooth до 400 метров. Смартфон поддерживает Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 2,92 Гбит/с. На борту аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Цена смартфона за конфигурацию 6 ГБ/128 Гб составит $540 (39 000 руб.), а модель с конфигурацией 8 ГБ/256 ГБ обойдется в $650 (48 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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