realme выпустила новую линейку смартфонов и аксессуаров
12 мая 2020, 17:25
realme объявила о выходе на российский рынок новой серии мобильных продуктов: флагманского смартфона realme 6 Pro, высокопроизводительного смартфона realme 6 среднего класса, дизайнерский смартфон realme 6i и беспроводных наушников Buds Air.
Компания исповедует стандарты стильного и увлекательного образа жизни. В настоящее время у realme насчитывается 25 млн пользователей, 18 млн из которых - владельцы устройств предыдущей 5-й серии, она была выпущена в августе 2019 года. Новая линейка realme 6-й серии является ее преемником.
Флагманский смартфон realme 6 Pro
Флагманский смартфон realme 6 Pro чипсетом SnapDragon 720G, выстроенном на базе 8-ядерного процессора с частотой до 2,3 ГГц. Его графическая поддержка реализована на базе процессора Adreno 618, а механизмом поддержки ИИ выступает движое Qualcomm AI Engine 5th Generation.
Смартфон оснащен 6,6-дюймовым дисплеем FHD+ (2400х1080 пикселей) с покрытием Corning Gorilla Glass 5 и частотой обновления 90 Гц. Такая частота обеспечивает ультраплавную прокрутку. Площадь экрана занимает 90,5% поверхности лицевой панели смартфона.
Часть «фото и видео» представлена 4-камерным блоком, главную скрипку в котором играет 64-мегапиксельная широкоугольная камера с фокусным расстоянием 26 мми диафрагмой f/1.8. Она поддерживает гибридный зум с максимальным масштабирование до 20Х. Второй 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с фокусным расстоянием 15,7 мм и диафрагмой f/2.3 обеспечивает угол обзора 119⁰. Помимо них есть также 12-мегапиксельный модуль телеобъектива и 2-мегапиксельный макромодуль.
Для съемки в условиях слабого освещения применяется технология Super Nightscape 3.0, позволяющая добиваться практически такой же четкости снимков, как при обычном освещении. Для достижения наилучших результатов при съемке видео применяется фирменная система стабилизации UIS Max.
Особых похвал заслуживает двойная фронтальная селфи-камера, которая размещается на перформированном экране. В ее состав входят 16-мегапиксельный широкоугольный модуль с углом обзора 79,3° (f/2,0) на базе сенсора Sony IMX 471 и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 105° (f/2,2). Улучшение формы лица реализовано за счет использования ИИ на базе технологии AI-бьютификации.
Аккумулятор имеет емкость 4300 мАч, допускает быструю зарядку 30 Вт. Для 100% заряда требуется 55 минут.
Рекомендованная цена: 24 990 руб.
Высокопроизводительный смартфон realme 6 среднего класса
В основе смартфона realme 6 среднего класса использованы 8-ядерный процессор MediaTek MT6785 Helio G90T с частотой работы до 2,05 ГГц и графический процессор Mali-G76 MC4. Производительность по AnTuTu - 291.000. Производитель называет такую начинку оптимальным выбором для мобильных игр.
Графическая часть смартфона представлена 6,5-дюймовый экраном FHD+ (2400х1080 пикселей) с покрытием Corning Gorilla Glass 3 и частотой обновления 90 Гц. Как и флагманская модель, смартфон realme 6 оснащен квадрокамерой 64 Мп, представленной: 64-мегапиксельным основным модулем (f/1,8); 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем с углом обзора 119° (f/2,3); 2-мегапиксельным модулем глубины (f/2,4) и 2-мегапиксельным макромодулем. Макромодуль обеспечивает оптимальную съемку с расстояния 4 см.
С торца корпуса смартфона установлен боковой сканер отпечатков, который позволяет разблокировать устройство за 0,29 секунды.
Рекомендованная цена: 19 990 руб. (4 Гбайт + 128 Гбайт); 21 990 руб. (8 Гбайт + 128 Гбайт).
Дизайнерский смартфон realme 6i
Дизайнерский смартфон realme 6i хотя и является самым бюджетным в новой серии смартфонов realme, но имеет вполне серьезную внутреннюю начинку: 8-ядерный процессор MediaTek Helio G80 с частотой до 2 ГГц и графический процессор ARM G52. Производительность - AnTuTu 200.000.
Дисплейная и графическая части немного отличаются от флагмана. Дисплей имеет размер 6,5 дюйма (1600x720) HD+. Квадрокамерный блок представлен:
48-мегапиксельным основным модулем (f/1,8) с углом обзора 79°; 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем (f/2,25) с углом обзора 119°; 2-мегапиксельным портретным модулем (f/2,4) и 2-мегапиксельным макромодулем (f/2,4). Фронтальная камера выстроена на базе 16-мегапиксельного широкоугольного модуля (f/2,0) с углом обзора 80° и размером пикселя 1 мкм.
Отличительной особенностью этой модели является фирменный дизайн от Наото Фукасавы.
Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, по скорости зарядки он не уступает остальным моделям линейки: 100% заряда за 55 минут.
Рекомендованая цена: 16 990 руб. (4 Гбайт + 128 Гбайт)
Беспроводные наушники Buds Air
Беспроводные наушники Buds Air очень напоминают аналогичные модели от Apple и Samsung. Первое впечатление, что все вендоры сговорились, чтобы предложить рынку похожую друг на друга гарнитуру.
Модель Buds Air поддерживает сенсорное управление, причем используются те же жесты, что и у конкурентов. Гарнитуру отличает сверхнизкая задержка басов 120мс и наличие динамика с системой Dynamic Bass Boast.
Устройство автоматически подключается при открытии зарядного кейса за счет поддержки технологии Google Fast Pair. Благодаря датчику использования, достаточно вытащит наушник из уха, и воспроизведение приостанавливается. Благодаря двойному микрофону обеспечивается работа системы шумоподавления, полезная при совершении звонков.
Время зарядки - 17 часов, причем поддерживается как проводная, так и беспроводная. Длительность работы в режиме воспроизведения - 3 ч.
Рекомендованная цена: 4 990 руб.
Новые модели будут продаваться через торговые сети: Tmall, DNS, Ситилинк, МВидео, Эльдорадо, Беру, Связной, Wildberries, Онлайнтрейд, МТС. С 19 мая и по 2 июня на realme 6, realme 6 Pro и realme 6i будет действовать специальное предложение с учетом скидки.
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