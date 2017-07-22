HMD Global выпустила кнопочные телефоны Nokia 125 и Nokia 150
12 мая 2020, 18:31
Казалось бы старые-добрые кнопочные телефоны давно канули в лету, но нет. HMD Global решила реанимировать классику и представила сегодня обновленные телефоны Nokia 125 и Nokia 150.
Nokia 125 имеет 2,4-дюймовый цветной экран QVGA, который расположен над буквенно-цифровой клавиатурой. Телефон обладает дизайном шоколадного батончика с изогнутыми углами, а клавиши довольно большие и разнесенные друг от друга.
Телефон питается от чипсета MTK в паре с 4 МБ оперативной и 4 МБ встроенной памяти. Телефон спокойно способен хранить базу из 2000 контактов и 500 сообщений. На борту также FM-радио, работающее без подключения наушников.
На задней панели телефона находится светодиодный фонарик. Аккумулятор имеет емкость 1020 мАч и заряжается через порт MicroUSB. Во время разговора батареи хватит на 19 часов, а в режиме ожидания телефон проработает до 23 дней. Nokia 125 поставляется в черно-белом исполнении и будет доступен в вариантах с одной и двумя SIM-картами.
Nokia 150 также получил 2,4-дюймовый дисплей, но его клавиатура имеет другой дизайн. На борту также процессор MTK, 4 МБ оперативной и 4 МБ расширяемой памяти. Телефон оснащен FM-радио и MP3-плеером. Помимо этого, есть Bluetooth 3.0 и VGA-камера.
Nokia 150 поставляется с поддержкой двух SIM-карт и заряжается через порт MicroUSB. Емкость батареи составляет 1020 мАч.
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