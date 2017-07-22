РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

HMD Global выпустила кнопочные телефоны Nokia 125 и Nokia 150

12 мая 2020, 18:31


Казалось бы старые-добрые кнопочные телефоны давно канули в лету, но нет. HMD Global решила реанимировать классику и представила сегодня обновленные телефоны Nokia 125 и Nokia 150.

HMD Global вернула к жизни телефоны Nokia 125 и Nokia 150


Nokia 125 имеет 2,4-дюймовый цветной экран QVGA, который расположен над буквенно-цифровой клавиатурой. Телефон обладает дизайном шоколадного батончика с изогнутыми углами, а клавиши довольно большие и разнесенные друг от друга.




Телефон питается от чипсета MTK в паре с 4 МБ оперативной и 4 МБ встроенной памяти. Телефон спокойно способен хранить базу из 2000 контактов и 500 сообщений. На борту также FM-радио, работающее без подключения наушников.

На задней панели телефона находится светодиодный фонарик. Аккумулятор имеет емкость 1020 мАч и заряжается через порт MicroUSB. Во время разговора батареи хватит на 19 часов, а в режиме ожидания телефон проработает до 23 дней. Nokia 125 поставляется в черно-белом исполнении и будет доступен в вариантах с одной и двумя SIM-картами.

Nokia 150 также получил 2,4-дюймовый дисплей, но его клавиатура имеет другой дизайн. На борту также процессор MTK, 4 МБ оперативной и 4 МБ расширяемой памяти. Телефон оснащен FM-радио и MP3-плеером. Помимо этого, есть Bluetooth 3.0 и VGA-камера.

HMD Global вернула к жизни телефоны Nokia 125 и Nokia 150


Nokia 150 поставляется с поддержкой двух SIM-карт и заряжается через порт MicroUSB. Емкость батареи составляет 1020 мАч.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • realme выпустила новую линейку смартфонов и аксессуаров
  • Анонс POCO F2 Pro: недорогой флагман с Snapdragon 865
  • Выход iPhone Pro с LTPO-панелью может быть отложен до 2021 года
  • Утечка: Samsung Galaxy A21s будет оснащен 6,5-дюймовым IPS LCD-дисплеем
  • Утечка: серия iPhone 12 будет иметь 128 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации

    • следующая новость
    Слухи: Xbox Series X может выйти 23 октября

    предыдущая новость
    realme выпустила новую линейку смартфонов и аксессуаров

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 мая, 2020

    Facebook применяет ИИ для борьбы с троллями и дезинформацией

    Слухи: Xbox Series X может выйти 23 октября

    HMD Global выпустила кнопочные телефоны Nokia 125 и Nokia 150

    realme выпустила новую линейку смартфонов и аксессуаров

    Анонс POCO F2 Pro: недорогой флагман с Snapdragon 865

    Анонс SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB: мощный двухбашенный процессорный кулер

    Продажи планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite стартуют в России

    Выход iPhone Pro с LTPO-панелью может быть отложен до 2021 года

    Компания SMIC начала массовое производство чипсета Huawei HiSilicon Kirin 710A

    Сильвен Лефевр перепрошил чип игрой "Doom" и запретил любое другое его применение

    Анонс HiSense E75F: умный телевизор для игр

    Процессор Intel Core i9-10900K в режиме разгона уверенно работает даже при разогреве до 93 °C

    ASUS представила игровой ноутбук ASUS Flying Fortress 8

    Данные о таинственной модели AMD Ryzen 7 Extreme Edition просочились в сеть

    Анонс ASUS RT-AX86U: рекомендованный Nvidia высокопроизводительный маршрутизатор

    Twitter вводит предупреждающую разметку для фейковых постов

    11 мая, 2020

    Redmi выпустит 23,8-дюймовый монитор стоимостью $84

    HP работает над SSD с с поддержкой протокола NVMe 1.3 и интерфейса PCIe 3.0 (4x)

    Apple Watch предупредит владельца часов о наступлении состояния страха или паники

    Робот Spot заступил на патрулирование парка Bishan-Ang Mo Kio Park в Сингапуре

    ССЫЛКИ