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Слухи: Xbox Series X может выйти 23 октября

12 мая 2020, 20:09




Главная интрига текущего года на рынке видеоигр - это дата выхода следующего поколения игровых консолей от Microsoft и Sony. Точные сроки до сих пор неизвестны, как неизвестно повлияет ли эпидемия коронавируса на дату релиза Xbox Series X и Sony PlayStation 5. И, как это часто бывает, вокруг муссируется масса слухов.

Xbox Series X может выйти 23 октября


На прошлой неделе прошла презентация сразу нескольких игр для будущей Xbox Series X. Среди них была анонсирована игра Yakuza: Like A Dragon. И что интересно, на сайте финского интернет-магазина VPD вдруг появилась возможная дата выхода этого боевика. А поскольку в заголовке игры мы можем разглядеть название будущей консоли от Microsoft, это наводит на мысли о том, что и выход приставки также может состояться 23 октября, а не в ноябре, как об этом неоднократно сообщалось ранее.



Конечно, все это лишь слухи и догадки, подогревающие интерес к будущим консолям, и обнадеживающие фанатов. Сегодня в сети также мелькала информация о том, что Sony PlayStation 5 появится на рынке в октябре, но представители компании сразу же пресекли распространение этой информации.

В любом случае всем фанатам остается ждать и жадно ловить крупицы любой информации относительно выхода Xbox Series X и PS5. Благо, что Microsoft обещала каждый месяц проводить мероприятия, на которых будет делиться последними новостями о грядущей консоли, а также рассказывать об играх, разрабатываемых под эту платформу.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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