Главная интрига текущего года на рынке видеоигр - это дата выхода следующего поколения игровых консолей от Microsoft и Sony. Точные сроки до сих пор неизвестны, как неизвестно повлияет ли эпидемия коронавируса на дату релиза Xbox Series X и Sony PlayStation 5. И, как это часто бывает, вокруг муссируется масса слухов.
На прошлой неделе прошла презентация сразу нескольких игр для будущей Xbox Series X. Среди них была анонсирована игра Yakuza: Like A Dragon. И что интересно, на сайте финского интернет-магазина VPD вдруг появилась возможная дата выхода этого боевика. А поскольку в заголовке игры мы можем разглядеть название будущей консоли от Microsoft, это наводит на мысли о том, что и выход приставки также может состояться 23 октября, а не в ноябре, как об этом неоднократно сообщалось ранее.
Конечно, все это лишь слухи и догадки, подогревающие интерес к будущим консолям, и обнадеживающие фанатов. Сегодня в сети также мелькала информация о том, что Sony PlayStation 5 появится на рынке в октябре, но представители компании сразу же пресекли распространение этой информации.
В любом случае всем фанатам остается ждать и жадно ловить крупицы любой информации относительно выхода Xbox Series X и PS5. Благо, что Microsoft обещала каждый месяц проводить мероприятия, на которых будет делиться последними новостями о грядущей консоли, а также рассказывать об играх, разрабатываемых под эту платформу.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".