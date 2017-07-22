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Redmi представит новые ноутбуки в конце мая

12 мая 2020, 21:18


Redmi на днях представил смартфон Redmi K30 5G Racing Edition, и судя по всему, компания готовится в ближайшее время представить еще несколько продуктов. Вчера было сообщение о готовящемся выходе новых мониторов, а сегодня появились слухи о скором запуске новых ноутбуков.

Redmi представит новые ноутбуки в конце мая


Косвенно на это указывает сайт китайского онлайн-ритейлера JD.com, где объявлен предзаказ на новые ноутбуки Redmi - это модели RedmiBook 13 Ryzen Edition, RedmiBook 14 Ryzen Edition и RedmiBook 16 Ryzen Edition. На сайте даже есть таймер обратного отсчета, на котором сейчас обозначена цифра 13, что означает, что до выхода ноутбуков осталось 13 дней. То есть вполне возможно, что уже 25 мая мы сможем лицезреть эти новинки.

Кроме того, в этот же день ожидается и анонс 5G-смартфона Redmi на чипсете Dimensity 800. Стоит упомянуть, что в скором времени ожидаются релизы и других смартфонов бренда - Redmi K30i и Redmi 10x 4G.

Напомним, что представленный пару дней назад Redmi K30 5G Racing Edition - это первый смартфон в мире, оснащенный чипсетом Qualcomm Snapdragon 768G. К слову, сам чип также был представлен накануне и является самым мощным чипсетом среднего класса на сегодняшний день.



Redmi K30 5G Racing Edition оснащен 6.67-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. На борту квадро-камера с основным 64-мегапиксельным сенсором и тремя датчиками с разрешением 8, 5 и 2 мегапикселя соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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