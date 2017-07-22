Продукты Apple популярны в Китае, поэтому неудивительно, когда ими пользуются представители местных элит. Конечно, если это не топ-менеджмент крупнейших китайских производителей смартфонов. Если же продукты Apple берут в руки руководители китайских производителей смартфонов, то у местной аудитории начинают возникать вопросы.
Так, например, случилось с генеральным директором Xiaomi Лэй Цзюном, которого поймали на использовании iPhone постоянные обитатели китайской социальной сети Weibo. Дело в том, что при публикации поста на этой китайской платформе зачастую видно, с какого смартфона был сделан этот пост - его определяет сама Weibo. Один из последних постов Лэй Цзюня оказался размещенным с iPhone, что непременно заметили пользователи платформы.
В соцсети и вообще в китайском сегменте сети интернет поднялась волна возмущения и негодования, вызванная этим инцидентом. По мнению большинства, основателю Xiaomi просто нельзя пользоваться продуктами конкурента, тем более, если это iPhone. Таким образом он демонстрирует неуважение к поклонникам бренда и к собственной компании.
Однако партнер инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment и известный аналитик Пан Цзютан выступил в защиту главы Xiaomi, назвав подобную реакцию публики лицемерной. По его мнению, нет ничего зазорного или неуважительного в том, чтобы менеджмент компании пользовался продуктами конкурентов, дабы выявить все его слабые и сильные стороны. Тем более, что в современном мире инновации конкурентов иногда копируются и совершенствуются.
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