РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Главу Xiaomi обругали за использование iPhone

13 мая 2020, 07:33


Продукты Apple популярны в Китае, поэтому неудивительно, когда ими пользуются представители местных элит. Конечно, если это не топ-менеджмент крупнейших китайских производителей смартфонов. Если же продукты Apple берут в руки руководители китайских производителей смартфонов, то у местной аудитории начинают возникать вопросы.

Главу Xiaomi обругали за пользование iPhone


Так, например, случилось с генеральным директором Xiaomi Лэй Цзюном, которого поймали на использовании iPhone постоянные обитатели китайской социальной сети Weibo. Дело в том, что при публикации поста на этой китайской платформе зачастую видно, с какого смартфона был сделан этот пост - его определяет сама Weibo. Один из последних постов Лэй Цзюня оказался размещенным с iPhone, что непременно заметили пользователи платформы.




В соцсети и вообще в китайском сегменте сети интернет поднялась волна возмущения и негодования, вызванная этим инцидентом. По мнению большинства, основателю Xiaomi просто нельзя пользоваться продуктами конкурента, тем более, если это iPhone. Таким образом он демонстрирует неуважение к поклонникам бренда и к собственной компании.

Однако партнер инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment и известный аналитик Пан Цзютан выступил в защиту главы Xiaomi, назвав подобную реакцию публики лицемерной. По его мнению, нет ничего зазорного или неуважительного в том, чтобы менеджмент компании пользовался продуктами конкурентов, дабы выявить все его слабые и сильные стороны. Тем более, что в современном мире инновации конкурентов иногда копируются и совершенствуются.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • HMD Global выпустила кнопочные телефоны Nokia 125 и Nokia 150
  • realme выпустила новую линейку смартфонов и аксессуаров
  • Анонс POCO F2 Pro: недорогой флагман с Snapdragon 865
  • Выход iPhone Pro с LTPO-панелью может быть отложен до 2021 года
  • Утечка: Samsung Galaxy A21s будет оснащен 6,5-дюймовым IPS LCD-дисплеем

    • предыдущая новость
    Microsoft и Intel научились превращать вредоносные программы в изображения в рамках проекта STAMINA

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 мая, 2020

    Главу Xiaomi обругали за использование iPhone

    12 мая, 2020

    Microsoft и Intel научились превращать вредоносные программы в изображения в рамках проекта STAMINA

    Redmi представит новые ноутбуки в конце мая

    Facebook применяет ИИ для борьбы с троллями и дезинформацией

    Слухи: Xbox Series X может выйти 23 октября

    HMD Global выпустила кнопочные телефоны Nokia 125 и Nokia 150

    realme выпустила новую линейку смартфонов и аксессуаров

    Анонс POCO F2 Pro: недорогой флагман с Snapdragon 865

    Анонс SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB: мощный двухбашенный процессорный кулер

    Продажи планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite стартуют в России

    Выход iPhone Pro с LTPO-панелью может быть отложен до 2021 года

    Компания SMIC начала массовое производство чипсета Huawei HiSilicon Kirin 710A

    Сильвен Лефевр перепрошил чип игрой "Doom" и запретил любое другое его применение

    Анонс HiSense E75F: умный телевизор для игр

    Процессор Intel Core i9-10900K в режиме разгона уверенно работает даже при разогреве до 93 °C

    ASUS представила игровой ноутбук ASUS Flying Fortress 8

    Данные о таинственной модели AMD Ryzen 7 Extreme Edition просочились в сеть

    Анонс ASUS RT-AX86U: рекомендованный Nvidia высокопроизводительный маршрутизатор

    Twitter вводит предупреждающую разметку для фейковых постов

    11 мая, 2020

    Redmi выпустит 23,8-дюймовый монитор стоимостью $84

    ССЫЛКИ