Xiaomi представила мощный маршрутизатор Wi-Fi 6 в форме башни
13 мая 2020, 09:54
Как и ожидалось, Xiaomi сегодня представила свой второй маршрутизатор Wi-Fi 6, получивший название Mi Router AX1800. Новинка получила весьма необычный дизайн и по форме напоминает башню или даже умную колонку. Однако такие перемены во внешнем виде позволили Xiaomi поместить внутрь устройства больше памяти и радиатор для поддержания оптимальной температуры.
Xiaomi Mi Aiot Router AX3600 отличается двухдиапазонной высокопроизводительной антенной, которая гарантирует большой охват сети на 360 градусов. Оба диапазона частот - 2,4 ГГц и 5 ГГц имеют два высокопроизводительных независимых усилителя сигнала Qorvo, благодаря которым уровень сигнала увеличился на 4 дБ.
Маршрутизатор имеет на борту 256 ГБ оперативной памяти, а также сетевую поддержку для бесшовного покрытия сигнала в доме. Xiaomi Mi Router AX1800 поддерживает одновременное подключение до 128 устройств. Он оснащен четырехъядерным процессором Qualcomm APQ6000 с выделенным NPU и поддерживает технологию OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), которая позволяет маршрутизатору отправлять данные на несколько конечных устройств, используя только одну передачу.
Кроме того, компания говорит, что всякий раз, когда новое устройство Xiaomi Smart Home подключается к сети, оно не требует ручного ввода пароля. Кроме того, новинка оснащена встроенным ускорителем онлайн-игр Tencent, который настроен для ускорения онлайн-игр на ПК и смартфонах.
Маршрутизатор AX1800 Mi будет доступен для предварительной продажи с 15 мая в Китае через платформу электронной коммерции JD.com. Устройство оценивается в $46 (3400 рублей).
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