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Xiaomi представила мощный маршрутизатор Wi-Fi 6 в форме башни

13 мая 2020, 09:54


Как и ожидалось, Xiaomi сегодня представила свой второй маршрутизатор Wi-Fi 6, получивший название Mi Router AX1800. Новинка получила весьма необычный дизайн и по форме напоминает башню или даже умную колонку. Однако такие перемены во внешнем виде позволили Xiaomi поместить внутрь устройства больше памяти и радиатор для поддержания оптимальной температуры.

Xiaomi Mi Aiot Router AX3600


Xiaomi Mi Aiot Router AX3600 отличается двухдиапазонной высокопроизводительной антенной, которая гарантирует большой охват сети на 360 градусов. Оба диапазона частот - 2,4 ГГц и 5 ГГц имеют два высокопроизводительных независимых усилителя сигнала Qorvo, благодаря которым уровень сигнала увеличился на 4 дБ.




Маршрутизатор имеет на борту 256 ГБ оперативной памяти, а также сетевую поддержку для бесшовного покрытия сигнала в доме. Xiaomi Mi Router AX1800 поддерживает одновременное подключение до 128 устройств. Он оснащен четырехъядерным процессором Qualcomm APQ6000 с выделенным NPU и поддерживает технологию OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), которая позволяет маршрутизатору отправлять данные на несколько конечных устройств, используя только одну передачу.

Xiaomi Mi Aiot Router AX3600


Кроме того, компания говорит, что всякий раз, когда новое устройство Xiaomi Smart Home подключается к сети, оно не требует ручного ввода пароля. Кроме того, новинка оснащена встроенным ускорителем онлайн-игр Tencent, который настроен для ускорения онлайн-игр на ПК и смартфонах.

Маршрутизатор AX1800 Mi будет доступен для предварительной продажи с 15 мая в Китае через платформу электронной коммерции JD.com. Устройство оценивается в $46 (3400 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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