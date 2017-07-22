Первые 5-нм процессоры появятся уже в этом году: дорожная карта на 2020-22 годы
13 мая 2020, 10:15
Рынок ожидает в этом году выпуск нового процессора Huawei Kirin 1000, преемника Kirin 990. Дебют уже объявлен. Этот чипсет станет частью небольшой, но важной серии обновлений на рынке мобильных платформ, где появятся новые технологии, основанные на применении 5-нм техпроцесса TSMC.
Однако главным событием стала публикация в сети дорожной карты, содержащей планы по выпуску мобильных процессоров, построенных на 5 нм техпроцессе. В сегменте «для смартфонов» для 2020 года в нее вошли Apple A14 или Apple A14X и Huawei Kirin 1000. Отмечается также, что крупномасштабное производство CPU, SoC и GPU на основе 5 нм техпроцесса начнется уже с 2021 года.
Первая утечка коснулась Apple A14. Этот чип станет «сердцем» для новой серии iPhone 12. Ожидается, что новые продукты появятся уже в сентябре. Но самым неожиданным в «рассекреченной» дорожной карте стало появление в списке компании Huawei, которая планирует выпуск чипов на 5-нм техпроцессе N5 компании TSMC. Кроме названных процессоров Kirin 1000 и Apple A14, выпуск других чипов в этом году не ожидается.
Переход на новый 5 нм техпроцесс должен поднять не только производительность мобильных платформ, но и сделать их более энергоэффективными. В следующем 2021 году на 5 нм техпроцессе будут выпущены как минимум четыре новые мобильные платформы.
Как показывает дорожная карта, в следующем году ожидается начало массового производства чипсета Qualcomm Snapdragon 875 со встроенным модемом Snapdragon X60 5G. В одном ряду с ним встанут MediaTek Dimensity 2000, Apple A15 и Huawei Kirin.
По данным утечки в этот список образцов на базе 5 нм техпроцесса также войдут настольные и графические процессоры. Среди них называются процессор AMD на базе архитектуры Zen 4 и видеокарта AMD на базе RDNA 3.
В дорожной карте также упоминается видеокарта NVIDIA на архитектуре Hopper. Большие ожидания связывают с дискретным графическим процессором Intel Xe, который будет также производиться на 5-нм техпроцессе.
TSMC
Первыми дорожную карту обнаружили и обнародовали на своем сайте эксперты из HuaweiCentral. В качестве составителя они назвали аналитиков, которые делают сейчас прикидочные оценки по доходам, которые смогут получить производители чипов в будущем году. Аналитики хотели разобраться, насколько велики будут доходы от начала выпуска новых процессоров на базе 5 нм техпроцесса.
По оценкам аналитиков, уже в этом году доходы TSMC в сегменте 5 нм достигнут 10% от общих доходов компании. Общий темп роста доходов TSMC в этом году может составить 25-30%. Ожидается, что в этом году TSMC начнет применять на своем производстве 5-нм техпроцесс N5, а на 2022 год запланирован переход на усовершенствованный 5-нм процесс N5+.
Аналитики также отмечают, что TSMC становится лидером в производстве оборудования на базе 5 нм технологий. Этого удалось достичь благодаря рывку, который сделала TSMC, оторвавшись в развитии технологий от Samsung.
В то же самое время, по оценкам аналитиков, Samsung все-таки сумеет выиграть значительную часть тендеров на закупки, но это будет сделано благодаря ее весомым позициям на рынке. Но с точки зрения технологического совершенства TSMC, вероятно, становится однозначным лидером в этой области технологий, отмечают аналитики.
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