Бюджетник Moto E7 получит чипсет Snapdragon 632 и 6,2-дюймовый дисплей
13 мая 2020, 11:06
Можно с уверенностью сказать, что Motorola в этом году шагнула на флагманский рынок смартфонов, но сильной стороной компании по-прежнему являются ее бюджетные продукты. Один из таких как раз на подходе - это модель Moto E7, технические характеристики которой сегодня появились в сети.
Как сообщается, Moto E7 выступает в роли преемника Moto E6s и нацелен на то, чтобы составить конкуренцию в бюджетном секторе рынка смартфонов. Согласно опубликованной сегодня информации, смартфон будет оснащен 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+.
Под капотом этой модели чипсет Qualcomm Snapdragon 632 в паре с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Модель будет работать на ОС Android 10. Также известно, что Moto E7 будет иметь конфигурацию, предусматривающую 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Тыльная камера будет представлена двумя сенсорами - это 13-мегапиксельный основной датчик, а также 2-мегапиксельный датчик глубины OmniVision. Фронтальная камера получит разрешение 5 мегапикселей. На борту будет аккумулятор емкостью 3550 мАч.
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