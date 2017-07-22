ADATA выпустила линейку PCIe SSD-накопителей Falcon Gen 3 типоразмера M.2
13 мая 2020, 11:32
ADATA анонсировала выпуск нового поколения твердотельных накопителей Falcon в форм-факторе M.2-2280 с поддержкой протокола NVMe 1.3, использующей интерфейс PCI-Express 3.0 x4.
Типоразмер M.2 (ранее известный как Next Generation Form Factor и NGFF) используется для создания разнообразных компактных компьютерных карт расширения и их разъёмов. Он был создан в качестве замены формату mSATA и Mini PCI-E, использовавшему физический разъём и размеры модулей Mini PCI-E. Достоинством стандарта M.2 является более разнообразные размеры модулей, как по ширине, так и по длине, которые можно подключить через разъем этого типа. Наиболее часто типоразмер M.2 используется для подключения высокоскоростных SSD-накопителей, что особенно популярно при использовании в компактных ультрабуках и планшетах.
Выпущенные ADATA накопители размещены внутри алюминиевого корпуса, который играет роль эффективного теплоотвода для чипов флеш-памяти и контроллера NAND. С конструкционной точки зрения он представляет собой отдельную металлическую пластину толщиной 1 мм, которая плотно прикреплена к источнику выделения тепла.
Линейка Falcon представлена моделями на 256 Гбайт, 512 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. В их производстве используется флэш-память 3D NAND.
По данным ADATA, производительность новых SSD-накопителей Falcon может быть выражена в следующих характеристиках: скорость последовательного чтения доходит до 3100 Мбайт/с, скорость записи - до 1500 Мбайт/с; скорость случайной выборки данных до 180 000 IOPS блоками по 4 Кбайт.
Ключевой характеристикой надежности SSD-накопителей в настоящее время считается параметр TBW (Total Bytes Written), отражающий удельный суммарный объем данных, который гарантированно можно записать на накопитель. У модели Falcon на 2 Тбайт он составляет 1200 TBW, модель на 1 Тбайт - 600 TBW, модель 512 Гбайт - 300 TBW и модель на 256 Гбайт - 150 TBW.
ADATA предоставляет на свои накопители 5-летнюю гарантию. Данные по ценам не раскрываются.
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