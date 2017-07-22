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TSMC отказало Правительству США и не будет строить крупную фабрику Fab в США

13 мая 2020, 12:15


Тайваньская компания TSMC, занимающаяся производством полупроводниковых изделий и являющаяся одним из крупнейших производителей процессоров в мире, подвергается в настоящее время сильному давлению со стороны администрации Трампа. Американская администрация всячески старается убедить компанию в необходимости строительства на территории США нового крупного завода Fab по производству полупроводников.

Компания TSMC была основана в 1987 году правительством Китайской республики и частными инвесторами. Ее штаб-квартира находится в г. Синьчжу, она управляет международной сетью своих представительств, а общая численность персонала компании составляет по всему миру более 48 000 человек.


TSMC


В то же время США и американские компании являются одними из крупнейших заказчиков продукции, выпускаемой TSMC. Например, в этом отношении хорошо известна компания Apple, которая использует продукцию TSMC в своей линейке iPhone. Помимо этого TSMC сделала в последний год значительные успехи в разработке новых технологических процессов по производству кремния, и сейчас ее называют технологическим лидером в этой области в мире.

Давление, которое оказывает на TSMC правительство США, объясняется не только его желание увеличить число рабочих мест в стране. Оно также ищет пути, чтобы не допускать утечки технологий со своей территории. По слухам, Правительство США также планирует отдать компании TSMC крупные заказы на производство полупроводниковой продукции для вооруженных сил США. Заказчиком для таких партий может быть только Правительство страны. По соображениям безопасности такие изделия должны быть изготовлены на территории США и «проверены» компетентными правительственными органами.

Тем не менее, похоже, что тайваньская компания не располагает в настоящее время планами по строительстве крупного завода Fab в США.





Как сообщает издание DigiTimes, TSMC подтвердило, что отклонили предложения по строительству крупной фабрики Fab на территории США, что предлагало Правительство США, и не будут создавать в США такого производства. В то же время TSMC не исключили возможности строительства на территории США одного или нескольких производственных участков по производству полупроводниковой продукции.

Ранее председатель TSMC Марк Лю заявлял DigiTimes, что если компания захочет построить крупную фабрику Fab в США, то будет руководствоваться только соображениями развития потребительского спроса, а не получения заказов со стороны Правительства. Такая позиция имеет свое обоснование, пишет издание. Работать с постоянными клиентами намного проще, чем с Правительством США, которое будет требовать соблюдения строгих правил безопасности в логистике доставки чипов.



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