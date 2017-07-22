vivo готовит к выпуску новое поколение подешевевших смартфонов vivo Y с поддержкой 5G
13 мая 2020, 13:09
Семейство смартфонов vivo X30 появилось в прошлом году. В основе продуктов этой серии был использован чипсет Exynos 980. Благодаря нему, первый смартфон в этом семействе vivo X30 стал одновременно и первым телефоном со встроенным модемом 5G.
Теперь на просторах данных на Geekbench исследователи нашли информацию о неизвестном устройстве под названием vivo Y70s 5G. В его основе использован еще не анонсированный чипсет Exynos 880. По всей видимости, это будет достаточно простое устройство, которое относится к среднему ценовому диапазону. Его выпуск станет частью программы с целью дальнейшего снижения цены на телефоны следующего поколения.
Если судить по найденной информации, модель с кодом V2002A будет поставляться на высококонкурентных рынках, по слухам, вместе с зарядным устройством на 18 Вт. Эксперты отмечают, что такая зарядка будет не такой производительной и быстрой, как FlashCharge vivo 22,5 Вт. Но все равно этот выбор значительно лучше, чем встречающиеся сейчас зарядные устройства для других моделей среднего ценового диапазона.
Будущий смартфон Y70s 5G появится на рынке, похоже, вместе с двумя другими моделями - vivo V2001A и vivo V2005A. Они будут оснащаться зарядными устройствами на 33 Вт. Предположительно из этих моделей будет сформирована новая линейка смартфонов vivo Y среднего класса.
В настоящее время самый дешевый смартфон vivo, оснащенный поддержкой сетей 5G - это модель vivo S6 (около $380). Но руководитель компании уже заявило, что планирует вывести на рынок еще более дешевые смартфоны следующего поколения. Можно рассчитывать, что уже к концу года появятся смартфоны с поддержкой 5G и будут стоить всего около $215.
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