РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

vivo готовит к выпуску новое поколение подешевевших смартфонов vivo Y с поддержкой 5G

13 мая 2020, 13:09


Семейство смартфонов vivo X30 появилось в прошлом году. В основе продуктов этой серии был использован чипсет Exynos 980. Благодаря нему, первый смартфон в этом семействе vivo X30 стал одновременно и первым телефоном со встроенным модемом 5G.

Теперь на просторах данных на Geekbench исследователи нашли информацию о неизвестном устройстве под названием vivo Y70s 5G. В его основе использован еще не анонсированный чипсет Exynos 880. По всей видимости, это будет достаточно простое устройство, которое относится к среднему ценовому диапазону. Его выпуск станет частью программы с целью дальнейшего снижения цены на телефоны следующего поколения.


vivo v2020


Если судить по найденной информации, модель с кодом V2002A будет поставляться на высококонкурентных рынках, по слухам, вместе с зарядным устройством на 18 Вт. Эксперты отмечают, что такая зарядка будет не такой производительной и быстрой, как FlashCharge vivo 22,5 Вт. Но все равно этот выбор значительно лучше, чем встречающиеся сейчас зарядные устройства для других моделей среднего ценового диапазона.




Будущий смартфон Y70s 5G появится на рынке, похоже, вместе с двумя другими моделями - vivo V2001A и vivo V2005A. Они будут оснащаться зарядными устройствами на 33 Вт. Предположительно из этих моделей будет сформирована новая линейка смартфонов vivo Y среднего класса.


vivo v70s


В настоящее время самый дешевый смартфон vivo, оснащенный поддержкой сетей 5G - это модель vivo S6 (около $380). Но руководитель компании уже заявило, что планирует вывести на рынок еще более дешевые смартфоны следующего поколения. Можно рассчитывать, что уже к концу года появятся смартфоны с поддержкой 5G и будут стоить всего около $215.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Бюджетник Moto E7 получит чипсет Snapdragon 632 и 6,2-дюймовый дисплей
  • Главу Xiaomi обругали за использование iPhone
  • HMD Global выпустила кнопочные телефоны Nokia 125 и Nokia 150
  • realme выпустила новую линейку смартфонов и аксессуаров
  • Анонс POCO F2 Pro: недорогой флагман с Snapdragon 865

    • предыдущая новость
    TSMC отказало Правительству США и не будет строить крупную фабрику Fab в США

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 мая, 2020

    vivo готовит к выпуску новое поколение подешевевших смартфонов vivo Y с поддержкой 5G

    TSMC отказало Правительству США и не будет строить крупную фабрику Fab в США

    ADATA выпустила линейку PCIe SSD-накопителей Falcon Gen 3 типоразмера M.2

    Бюджетник Moto E7 получит чипсет Snapdragon 632 и 6,2-дюймовый дисплей

    Первые 5-нм процессоры появятся уже в этом году: дорожная карта на 2020-22 годы

    Xiaomi представила мощный маршрутизатор Wi-Fi 6 в форме башни

    Главу Xiaomi обругали за использование iPhone

    12 мая, 2020

    Microsoft и Intel научились превращать вредоносные программы в изображения в рамках проекта STAMINA

    Redmi представит новые ноутбуки в конце мая

    Facebook применяет ИИ для борьбы с троллями и дезинформацией

    Слухи: Xbox Series X может выйти 23 октября

    HMD Global выпустила кнопочные телефоны Nokia 125 и Nokia 150

    realme выпустила новую линейку смартфонов и аксессуаров

    Анонс POCO F2 Pro: недорогой флагман с Snapdragon 865

    Анонс SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB: мощный двухбашенный процессорный кулер

    Продажи планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite стартуют в России

    Выход iPhone Pro с LTPO-панелью может быть отложен до 2021 года

    Компания SMIC начала массовое производство чипсета Huawei HiSilicon Kirin 710A

    Сильвен Лефевр перепрошил чип игрой "Doom" и запретил любое другое его применение

    Анонс HiSense E75F: умный телевизор для игр

    ССЫЛКИ