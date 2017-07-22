DJI совсем недавно представила свой последний квадрокоптер DJI Mavic Air 2. Главная его особенность - это наличие функции 8K hyperlapse. Благодаря этому режиму съемки пользователь может делать серию изображений во время полета дрона.
Эти изображения затем объединяются в видеозаписи с замедлением движения, причем вся обработка ведется самим беспилотником. В результате получаются очень живописные и высококачественные кадры. Однако, как выяснилось, с этой функцией у DJI Mavic Air 2 есть определенные проблемы.
На видеозаписях, снятых с помощью этого режима, картинка получается дерганой, а минимальный промежуток, через который дрон делает снимки, составляет целых шесть секунд, что сказывается на видеозаписи. Еще одна важная проблема - это итоговое качество роликов. Многие из них оказываются просто поврежденными и не воспроизводятся.
Причиной этого является метод захвата, так как DJI Mavic Air 2 использует четыре объединенные 12-мегапиксельные фотографии. Это иногда приводит к тому, что несколько программ для редактирования видео не могут обнаружить или отобразить до 2 из 4 изображений.
В компании пока никак не отреагировали на эти жалобы пользователей дрона. Но сомневаться в том, что эта проблема не пройдет мимо разработчиков, не приходится.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".