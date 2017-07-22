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У беспилотника DJI Mavic Air 2 нашли массу серьезных проблем

13 мая 2020, 15:03




DJI совсем недавно представила свой последний квадрокоптер DJI Mavic Air 2. Главная его особенность - это наличие функции 8K hyperlapse. Благодаря этому режиму съемки пользователь может делать серию изображений во время полета дрона.

У беспилотника DJI Mavic Air 2 нашли массу серьезных проблем


Эти изображения затем объединяются в видеозаписи с замедлением движения, причем вся обработка ведется самим беспилотником. В результате получаются очень живописные и высококачественные кадры. Однако, как выяснилось, с этой функцией у DJI Mavic Air 2 есть определенные проблемы.

На видеозаписях, снятых с помощью этого режима, картинка получается дерганой, а минимальный промежуток, через который дрон делает снимки, составляет целых шесть секунд, что сказывается на видеозаписи. Еще одна важная проблема - это итоговое качество роликов. Многие из них оказываются просто поврежденными и не воспроизводятся.



Причиной этого является метод захвата, так как DJI Mavic Air 2 использует четыре объединенные 12-мегапиксельные фотографии. Это иногда приводит к тому, что несколько программ для редактирования видео не могут обнаружить или отобразить до 2 из 4 изображений.

В компании пока никак не отреагировали на эти жалобы пользователей дрона. Но сомневаться в том, что эта проблема не пройдет мимо разработчиков, не приходится.



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