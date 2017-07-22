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Samsung может отказаться от выпуска планшетофона Galaxy Note 20 Ultra

13 мая 2020, 15:25


В недавней линейке смартфонов Samsung Galaxy S20 поклонники бренда Samsung хорошо запомнили дорогую модель Galaxy S20 Ultra с 108-мегапиксельной основной камерой. Модель получилась популярной, хорошо укомплектованной, со множеством дополнительных функций. Многие эксперты хорошо оценили ее достоинства. Поэтому поклонники бренда с таким нетерпением ждут выпуска следующего поколения фаблетов Galaxy Note 20. Но особенные надежды они возлагают на модель Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy S20


Однако, ссылаясь на последние сообщения, многие поклонники Samsung могут быть разочарованы. По словам известного отраслевого аналитика Росса Янга, генерального директора и основателя компании Display Supply Chain Consultants, в новой линейке фаблетов Galaxy Note 20 от Samsung пока не будет модели Ultra.




Янг опубликовал твит, в подробностях рассказав о существенных деталях предстоящего анонса. Он сообщил, что модели Note 20 Ultra пока нет в новой линейке. Вместо нее Samsung готовит к выпуску только два гаджета: стандартную модель Galaxy Note 20 и улучшенную Galaxy Note 20 Plus с увеличенным экраном. Модель Galaxy Note 20 Plus непременно будет дешевле, чем пока еще не объявленная Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20 Note


Янг рассказал также, что можно ожидать увидеть в будущей модели Galaxy Note 20 Plus. Этот смартфон будет иметь 6,87-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19,3:9 и разрешением 3096x1444 пикселей. Он отметил премиальную характеристику частоты обновления экрана в 120 Гц при «более низком энергопотреблении», чтобы продлить срок службы батареи. Для базовой модели Galaxy Note 20 эта функция (частота обновления 120 Гц) не будет поддерживаться.

По слухам, для «некоторых рынков» обе модели Galaxy Note 20 будут поставляться на базе чипсета Exynos 992, изготавливаемого на базе 6 нм техпроцесса.

Samsung Galaxy S20 Note


В отношении модели Galaxy Note 20 Plus стало известно, что размер ее экрана увеличится с 6,8 дюйм до 6,87 дюйм, разрешение возрастет до 3096x1444 пикселей, что будет соответствовать плотности 497 PPI и пропорциям экрана 19,3:9. Эта модель будет иметь частоту обновления экрана 120 Гц, обеспечиваемую за счет аппаратной поддержки LTPO, что даст ей повышенную энергоэффективность.



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