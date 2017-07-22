Apple расширяет партнерство с Luxshare для развития конкуренции с Foxconn
13 мая 2020, 16:35
Согласно отчету Nikkei, в настоящее время Apple ведет переговоры с китайской компанией Luxshare, своим давним логистическим партнером, который участвует в производстве отдельных изделий и комплектующих для Apple. Компании обсуждают вопросы расширения бизнеса, и в перспективе Apple планирует переложить на плечи Luxshare часть функций, которые сейчас выполняет Foxconn.
В настоящее время Luxshare в основном занята на производстве наушников Apple AirPods. Непосредственно сейчас переговоры между Apple и Luxshare касаются вопроса об инвестициях в производителя Catcher, который занят производством металлических корпусов для iPhone, iPad и Mac.
По данным Nikkei, Apple заинтересована в том, чтобы Luxshare продолжал расширять свой бизнес. Apple рассчитывает, что Luxshare может стать в будущем полноценным конкурентом для тайваньских сборочных гигантов Foxconn и Pegatron.
С точки зрения Apple такая диверсификация поставщиков позволит ей получить доступ к возможности выбора компонентов лучшего качества по более низким ценам. В случае наращивания конкуренции будут снижаться риски, когда один поставщик внезапно сталкивается с какими-либо трудностями. Большинство компонентов iPhone сейчас поставляются от разных поставщиков. Хотя есть и исключения, например, микросхемы серии A для iPhone производятся исключительно компанией TSMC.
В то же время до сих пор существует этап окончательной сборки, где роль выбора партнера остается все еще очень высокой. В этом сегменте доминирует Foxconn. За последние десять лет бизнес Foxconn поднялся очень сильно. Компания получила очень высокий доход от взрывного роста популярности iPhone. Pegatron также имеет подобные преимущества, но в меньшей степени.
Отмечается, что если бы существовала диверсификация на стадии финальной сборки, и на этом этапе участвовало бы больше сборочных компаний, то Apple могла бы договариваться о более выгодных ценах. Она также смогла бы повысить собственную маржу.
Нынешнее распределение труда в некоторых случаях иногда заставляло Apple самой вкладывать средства в обеспечение поставок контрагентов запчастями. Так, в 2018 году Apple приобрела право собственности на Toshiba Memory, чтобы сохранить конкуренцию на рынках памяти NAND. Кроме того, компания вложила сотни миллионов долларов в развитие Japan Display, чтобы помочь производителю дисплеев развивать свое производство и снизить доминирование Samsung Display в сегменте производства OLED-дисплеев.
Вопрос о том, согласится ли Luxshare на инвестиции в Catcher, и готова ли компания заняться финальной сборкой устройств Apple, пока остается открытым. Это решение представляет большой риск. Foxconn удалось получать значительную выгоду в течение последних десяти лет за счет резкого роста продаж устройств Apple. Однако до сих пор неясно, будет ли еще один всплеск в продажах устройств Apple в будущем.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".