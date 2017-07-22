Компания AMD сегодня анонсировала свою профессиональную видеокарту Radeon Pro VII, предназначенную для 3D-художников, инженеров, профессионалов вещательных СМИ и исследователей HPC. Карта основана на мультичиповом модуле AMD Vega 20, который включает в себя 7-нм графическую матрицу (TSMC N7), а также 4096-битный широкий интерфейс памяти HBM2 и четыре стека памяти, добавляющие до 16 ГБ видеопамяти.
Матрица GPU сконфигурирована с 3840 потоковыми процессорами на 60 вычислительных блоках, 240 TMU и 64 ROPs. Карта встроена в оптимизированный для рабочей станции дополнительный форм-фактор, имеющий разъемы питания и решение для охлаждения.
Новинка не имеет видеовыхода HDMI, но оснащена шестью разъемами mini-DisplayPort с поддержкой вывода изображения в разрешении 8K. Карта поддерживает интерфейс PCIe 4.0, а ее потребляемая мощность составляет 250 Вт. Для этого на борту есть два дополнительных разъема питания - один 8-контактный и один 6-контактный.
Что очень важно, несколько видеокарт Radeon Pro VII можно объединить с помощью инструмента Infinity Fabric Link, который имеет пропускную способность до 168 ГБ/с. AMD обещает, что производительность новинки составит 13,1 Тфлопс. Карта оценена в $1899 (140 000 руб.).
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